Посол США в РФ Джон Салліван залишив Москву

Посол США в РФ Джон Салліван покинув свою резиденцію в Москві.

Літак дипломата прямує до Вашингтона для проведення консультацій.

В аеропорту Шереметьєво на Саллівана очікували журналісти, але спілкуватися з ними глава американської дипмісії не став.

Зазначимо, що держдепартамент США не відкликав дипломата: Джон Салліван був змушений повернутися до Вашингтона після рекомендацій, отриманих від МЗС Росії.

Ще в березні для консультацій з Вашингтону було відкликано російського посла Анатолія Антонова, який з того часу перебуває у Москві.

Це сталося після інтерв’ю президента США Джо Байдена, в якому американський лідер назвав свого російського колегу Володимира Путіна вбивцею.

Погіршення відносин між РФ і США

15 квітня США ввели черговий пакет санкцій проти Російської Федерації.

Серед іншого обмежувальні заходи стосувалися висилки десяти членів диппредставництва РФ.

МЗС Росії у відповідь оголосило персонами нон грата таку ж саму кількість співробітників посольства США, а також рекомендувало Салівану повернутися до Вашингтону на консультації.

Джерело: Інтерфакс