Посол США в РФ Джон Салліван залишив Москву

Посол США в РФ Джон Салліван покинув свою резиденцію в Москві.
Літак дипломата прямує до Вашингтона для проведення консультацій.
В аеропорту Шереметьєво на Саллівана очікували журналісти, але спілкуватися з ними глава американської дипмісії не став.
Зазначимо, що держдепартамент США не відкликав дипломата: Джон Салліван був змушений повернутися до Вашингтона після рекомендацій, отриманих від МЗС Росії.
Ще в березні для консультацій з Вашингтону було відкликано російського посла Анатолія Антонова, який з того часу перебуває у Москві.
Це сталося після інтерв’ю президента США Джо Байдена, в якому американський лідер назвав свого російського колегу Володимира Путіна вбивцею.
Погіршення відносин між РФ і США
15 квітня США ввели черговий пакет санкцій проти Російської Федерації.
Серед іншого обмежувальні заходи стосувалися висилки десяти членів диппредставництва РФ.
МЗС Росії у відповідь оголосило персонами нон грата таку ж саму кількість співробітників посольства США, а також рекомендувало Салівану повернутися до Вашингтону на консультації.
Джерело: Інтерфакс