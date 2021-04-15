Байден підписав указ про введення санкцій проти Росії

Президент США Джо Байден підписав указ про введення санкцій проти Російської Федерації.

США висилають 10 осіб з російської дипломатичної місії у Вашингтоні, оскільки до складу персоналу входять представники спецслужб РФ.

США оголосили санкції щодо шести технологічних компаній, які надають підтримку кібер-програмі російських спецслужб. За даними Білого дому, ці компанії займаються розробкою інструментів та сприяють зловмисній кібер-діяльності.

Казначейство наклало санкції на 32 юридичних і фізичних осіб, які здійснюють спрямовані урядом Росії спроби вплинути на президентські вибори в США в 2020 році, а також інші акти дезінформації та втручання.

США заборонили американським фінустановам брати участь на первинному ринку рублевих або нерублевих облігацій, випущених після 14 червня 2021 року Центрбанком Росії, Фондом національного добробуту РФ або Мінфіном РФ. Також заборонено надання позик у будь-якій валюті цим російським установам.