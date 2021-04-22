Освободить и оказать помощь: ПАСЕ утвердила резолюцию по Навальному

Парламентская ассамблея Совета Европы официально утвердила резолюцию по делу российского оппозиционера Алексея Навального.
В документе указано, что его отравление было спланированным. Причастной к этому резолюция определила власть Кремля.
Кроме этого, ПАСЕ рекомендовала Комитету по предупреждению пыток посетить колонию Покров (Владимирская область, РФ), где после объявления приговора находится Алексей Навальный.
Накануне один из российских дипломатов предположил, что принятие подобной резолюции может “подтолкнуть” РФ к официальному выходу из ПАСЕ.
Россия в ПАСЕ
Российских делегатов ПАСЕ лишили права голоса весной 2014 года. Причиной такого решения ассамблеи стала аннексия Крыма и агрессия РФ на Донбассе.
Все эти годы делегаты РФ игнорировали сессии ПАСЕ и даже приостановили уплату обязательно взноса в Совет Европы.
Тем не менее, отобранные полномочия в полном объеме были возвращены российским дипломатам зимой 2020 года.