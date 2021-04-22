Освободить и оказать помощь: ПАСЕ утвердила резолюцию по Навальному

Парламентская ассамблея Совета Европы официально утвердила резолюцию по делу российского оппозиционера Алексея Навального.

В документе указано, что его отравление было спланированным. Причастной к этому резолюция определила власть Кремля.

Кроме этого, ПАСЕ рекомендовала Комитету по предупреждению пыток посетить колонию Покров (Владимирская область, РФ), где после объявления приговора находится Алексей Навальный.

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Накануне один из российских дипломатов предположил, что принятие подобной резолюции может “подтолкнуть” РФ к официальному выходу из ПАСЕ.

Россия в ПАСЕ

Российских делегатов ПАСЕ лишили права голоса весной 2014 года. Причиной такого решения ассамблеи стала аннексия Крыма и агрессия РФ на Донбассе.

Все эти годы делегаты РФ игнорировали сессии ПАСЕ и даже приостановили уплату обязательно взноса в Совет Европы.

Тем не менее, отобранные полномочия в полном объеме были возвращены российским дипломатам зимой 2020 года.