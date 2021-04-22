Звільнити і надати допомогу: ПАРЄ затвердила резолюцію щодо Навального

Парламентська асамблея Ради Європи офіційно затвердила резолюцію щодо справи російського опозиціонера Олексія Навального.

В документі зазначено, що його отруєння було спланованим. Причетною до цього резолюція визначила владу Кремля.

Крім цього, ПАРЄ рекомендувала Комітету з питань запобігання катуванням відвідати колонію Покров (Володимирська область, РФ), де після оголошення вироку перебуває Олексій Навальний.

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Напередодні один із російських дипломатів припустив, що ухвалення подібної резолюції може “підштовхнути” РФ до офіційного виходу з ПАРЄ.

Росія в ПАРЄ

Російських делегатів ПАРЄ позбавили права голосу навесні 2014 року. Причиною такого рішення асамблеї стала анексія Криму та агресія РФ на Донбасі.

Усі ці роки делегати РФ ігнорували сесії ПАРЄ і навіть призупинили сплату обов’язково внеску до Ради Європи.

Тим не менш, відібрані повноваження у повному обсязі було повернуто російським дипломатам взимку 2020 року.