PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ
Наташа Тарчевська |

Звільнити і надати допомогу: ПАРЄ затвердила резолюцію щодо Навального

Звільнити і надати допомогу: ПАРЄ затвердила резолюцію щодо Навального

Парламентська асамблея Ради Європи офіційно затвердила резолюцію щодо справи російського опозиціонера Олексія Навального.

В документі зазначено, що його отруєння було спланованим. Причетною до цього резолюція визначила владу Кремля.

Крім цього, ПАРЄ рекомендувала Комітету з питань запобігання катуванням відвідати колонію Покров (Володимирська область, РФ), де після оголошення вироку перебуває Олексій Навальний.

Читайте
США попередили РФ про можливі наслідки у разі смерті Навального у колонії

Напередодні один із російських дипломатів припустив, що ухвалення подібної резолюції може “підштовхнути” РФ до офіційного виходу з ПАРЄ.

Росія в ПАРЄ

Російських делегатів ПАРЄ позбавили права голосу навесні 2014 року. Причиною такого рішення асамблеї стала анексія Криму та агресія РФ на Донбасі.

Усі ці роки делегати РФ ігнорували сесії ПАРЄ і навіть призупинили сплату обов’язково внеску до Ради Європи.

Тим не менш, відібрані повноваження у повному обсязі було повернуто російським дипломатам взимку 2020 року.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка