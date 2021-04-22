Звільнити і надати допомогу: ПАРЄ затвердила резолюцію щодо Навального

Парламентська асамблея Ради Європи офіційно затвердила резолюцію щодо справи російського опозиціонера Олексія Навального.
В документі зазначено, що його отруєння було спланованим. Причетною до цього резолюція визначила владу Кремля.
Крім цього, ПАРЄ рекомендувала Комітету з питань запобігання катуванням відвідати колонію Покров (Володимирська область, РФ), де після оголошення вироку перебуває Олексій Навальний.
Напередодні один із російських дипломатів припустив, що ухвалення подібної резолюції може “підштовхнути” РФ до офіційного виходу з ПАРЄ.
Росія в ПАРЄ
Російських делегатів ПАРЄ позбавили права голосу навесні 2014 року. Причиною такого рішення асамблеї стала анексія Криму та агресія РФ на Донбасі.
Усі ці роки делегати РФ ігнорували сесії ПАРЄ і навіть призупинили сплату обов’язково внеску до Ради Європи.
Тим не менш, відібрані повноваження у повному обсязі було повернуто російським дипломатам взимку 2020 року.