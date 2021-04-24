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Факты / Мир
Людмила Грубник |

Из Сектора Газа в направлении Израиля выпустили ряд ракет

Из Сектора Газа в направлении Израиля выпустили ряд ракет

Палестинцы выпустили ряд ракет из Сектора Газа по направлению Израиля несколькими залпами. По информации СМИ, это самая серьезная атака за долгие месяцы после нескольких дней столкновений в восточном Иерусалиме и на Западном берегу.

Пока информации о погибших и пострадавших в результате обстрела не поступало.

В ответ на атаку израильская армия с помощью танка обстреляла пост ХАМАС в Газе.

В то же время в Иерусалиме вторую ночь подряд происходят столкновения израильской полиции с палестинцами.

В Европейском союзе выразили обеспокоенность вспышкой насилия в Иерусалиме и призвали все стороны к сдержанности.

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Ситуация в Израиле

22 апреля на севере пустыни Негев в Израиле, по сообщениям местных СМИ, прозвучали сирены тревоги.

Сообщалось о громких взрывах, которые трясли дома. Данных о пострадавших не поступало.

Подробнее о ситуации в Израиле читайте на Фактах ICTV.

Источник: The Times of Israel, Интерфакс-Украина

Фото: Pixabay

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