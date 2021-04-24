Палестинцы выпустили ряд ракет из Сектора Газа по направлению Израиля несколькими залпами. По информации СМИ, это самая серьезная атака за долгие месяцы после нескольких дней столкновений в восточном Иерусалиме и на Западном берегу.
Пока информации о погибших и пострадавших в результате обстрела не поступало.
В ответ на атаку израильская армия с помощью танка обстреляла пост ХАМАС в Газе.
В то же время в Иерусалиме вторую ночь подряд происходят столкновения израильской полиции с палестинцами.
В Европейском союзе выразили обеспокоенность вспышкой насилия в Иерусалиме и призвали все стороны к сдержанности.
Ситуация в Израиле
22 апреля на севере пустыни Негев в Израиле, по сообщениям местных СМИ, прозвучали сирены тревоги.
Сообщалось о громких взрывах, которые трясли дома. Данных о пострадавших не поступало.
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Источник: The Times of Israel, Интерфакс-Украина