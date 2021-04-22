Израиль нанес удары по целям Сирии в ответ на ракетное нападение

В ночь на 22 апреля на севере пустыни Негев в Израиле, по сообщениям местных СМИ, прозвучали сирены тревоги.

Жители всей страны, в частности Иерусалима и других центральных населенных пунктов, сообщали о громких взрывах, которые трясли дома. Данных о пострадавших не поступало.

По сообщениям армии обороны Израиля, Сирия запустила ракету, которая приземлилась вблизи города Димон, где находится ядерный реактор.

В ответ на запущенную ракету армия обороны Израиля нанесла удары по целям в Сирии.

— Ракета класса земля-воздух была выпущена из Сирии в район южного израильского Негева. В ответ мы нанесли удар в батарею, с которой была запущена ракета, и в дополнительные батареи класса земля-воздух в Сирии, — сообщила армия Израиля в Twitter.

Атака на ядерный завод в Иране

Авария на иранском ядерном объекте в городе Натанз произошла в результате взрыва, организованного израильской стороной. С таким утверждением выступила американская газета The New York Times, ссылаясь на собственные источники.

В публикации говорится, что “отключение электроэнергии, скорее всего, были вызваны сознательно спланированным взрывом”.