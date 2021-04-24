Палестинці випустили низку ракет із Сектора Газа у напрямку Ізраїлю кількома залпами. За інформацією ЗМІ, це найсерйозніша атака за довгі місяці після кількох днів зіткнень у східному Єрусалимі і на Західному березі.
Поки інформації про загиблих і постраждалих унаслідок обстрілу не надходило.
У відповідь на атаку ізраїльська армія за допомогою танка обстріляла пост ХАМАС у Газі.
Водночас у Єрусалимі другу ніч поспіль тривають сутички ізраїльської поліції з палестинцями.
У Європейському союзі висловили стурбованість через спалах насильства у Єрусалимі та закликають усі сторони до стриманості.
Ситуація в Ізраїлі
22 квітня на півночі пустелі Негев в Ізраїлі, за повідомленнями місцевих ЗМІ, пролунали сирени тривоги.
Повідомлялося про гучні вибухи, які трясли будинку. Даних про потерпілих не надходило.
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Джерело: The Times of Israel, Інтерфакс-Україна