PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ
Людмила Грубник |

Із Сектора Газа у напрямку Ізраїлю випустили низку ракет

Із Сектора Газа у напрямку Ізраїлю випустили низку ракет

Палестинці випустили низку ракет із Сектора Газа у напрямку Ізраїлю кількома залпами. За інформацією ЗМІ, це найсерйозніша атака за довгі місяці після кількох днів зіткнень у східному Єрусалимі і на Західному березі.

Поки інформації про загиблих і постраждалих унаслідок обстрілу не надходило.

У відповідь на атаку ізраїльська армія за допомогою танка обстріляла пост ХАМАС у Газі.

Водночас у Єрусалимі другу ніч поспіль тривають сутички ізраїльської поліції з палестинцями.

У Європейському союзі висловили стурбованість через спалах насильства у Єрусалимі та закликають усі сторони до стриманості.

Читайте
Ізраїль завдав ударів по цілях Сирії у відповідь на ракетний напад

Ситуація в Ізраїлі

22 квітня на півночі пустелі Негев в Ізраїлі, за повідомленнями місцевих ЗМІ, пролунали сирени тривоги.

Повідомлялося про гучні вибухи, які трясли будинку. Даних про потерпілих не надходило.

Детальніше про ситуацію в Ізраїлі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: The Times of Israel, Інтерфакс-Україна

Фото: Pixabay

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка