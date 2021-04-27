Александр Лукашенко снова в гостях у Владимира Путина. Так часто он не встречается ни с одним президентом. Перед этим визитом спецслужбы Беларуси и России сообщили о предупреждении покушения на самого Лукашенко и его семью.

Одного фигуранта дела – оппозиционера Григория Костусева – арестовали в Минске. Двух других задержали в Москве – адвоката Юрася Зинковича, у которого также есть паспорт гражданина США, и политолога Александра Федуту, который когда-то был пресс-секретарем Лукашенко, а затем перешел к нему в оппозицию.

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Причем накрыли опасных террористов не где-нибудь, а в ресторане украинской кухни. Операция вроде бы называлась Тишина, а ее целью были военный мятеж и свержение режима Бацьки.

– Выглядит это все так, будто спровоцировано и продуманно спецслужбами. И каким-то образом сейчас будет использоваться и для внутриполитического порядка, чтобы показать, что враги есть. И это абсолютно реальные угрозы. Дополнительный такой вот защитный козырь для Лукашенко, – политолог Андрей Казакевич (Беларусь).

Лукашенко с удовольствием подхватил риторику о врагах, которые окружили Беларусь. А к разговорам о покушениях ему вообще не привыкать. Это уже минимум седьмой случай, когда он о них вспоминает.

– Они взялись за детей, в планах захват ребенка – одного-другого, как получится. Это точно работа иностранных спецслужб, скорее всего ЦРУ, ФБР. Не знаю, кто там из американцев работал, – говорит Александр Лукашенко.

Но в США о покушениях ничего не слышали, чего не скажешь о России. Владимир Путин охотно подхватил идею с рассказом о плохих американцах.

– Это уже слишком, переходит все границы. Это факт попытки организации государственного переворота в Беларуси и убийства президента страны, – говорит Путин.

Намеки о безопасности и объединении с Россией звучали в Кремле и от Лукашенко. Но никаких соглашений на этой встрече о Союзном государстве так и не подписали.

– Мы серьезно движемся по союзным программам. На уровне правительства 26-27 программ мы уже согласовали. Осталось немного – две-три программы. Но сейчас есть вопросы, которые нужно усиливать. В том числе безопасность и оборона в нашем Союзном государстве, – говорит Александр Лукашенко.

Лукашенко из года в год обещает белорусам смену власти. Отмечает, что он не вечен, но все равно до конца держится за должность. Учитывая последние события, похоже, что реально заменить его во главе Беларуси может только один человек.

А вот каким будет транзит власти и в какой форме – эксперты уже ломают головы. Бацька анонсировал историческое решение. Он готовит декрет, который якобы должен защитить белорусов.

– Это может быть отдельная стационарная военная база российских вооруженных военно-воздушных или сухопутных сил в Беларуси. Более того, расширяется зона агрессивных действий России как по Украине, так и в отношении других стран, – говорит политолог Павел Усов (Беларусь).

Но сам Лукашенко уже развеял все предположения. По его словам, декрет будет касаться внутренней ситуации в стране, если вдруг с ним что-то случится. Но что бы ни заявлял Бацька, и Запад, и украинская власть осуждают его методы.

Хотя на этой неделе произошел дипломатический конфуз. На встрече с Лукашенко в Минске неожиданно появился нардеп от правящей партии Слуга народа Евгений Шевченко. Хотя официально Украина не признает Лукашенко легитимным главой государства.

– Господин Шевченко точно нами не был туда делегирован, мы его туда не отправляли. Это его частная инициатива была. Ну, собственно, давайте это воспринимать как некий политический туризм, – отметил Александр Корниенко, народный депутат Украины, председатель партии Слуга Народа.

Впрочем, в Слуге Народа обещают сделать выводы – вплоть до исключения Шевченко из фракции. По словам экспертов, тот факт, что Бацька уже встречается с рядовыми депутатами других стран, красноречив.

Фактически поглощение Россией Беларуси остается лишь вопросом времени. Но для Украины Союзное государство Москвы и Минска не обещает ничего хорошего.

Лукашенко планирует подписать декрет о передаче власти

Самопровозглашенный президент Белорусской Республики Александр Лукашенко планирует подписать декрет о передаче власти в случае чрезвычайной ситуации. Об этом 24 апреля он сообщил местным журналистам.

В случае покушения на главу государства президентские полномочия перейдут к Совету безопасности. Это межведомственный совещательный орган, главой которого является сейчас Лукашенко, подчиняется он также ему.