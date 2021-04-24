В случае убийства: Лукашенко подпишет декрет о передаче власти

Самопровозглашенный президент Белорусской Республики Александр Лукашенко планирует подписать декрет о передаче власти в случае чрезвычайной ситуации. Об этом 24 апреля он сообщил местным журналистам.

В случае покушения на главу государства президентские полномочия перейдут Совету безопасности. Это межведомственный совещательный орган, главой которого является сейчас Лукашенко, подчиняется он также ему.

— Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшее время декрет, как будет выстроена власть в Беларуси. Президента застрелили — на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями.

Несмотря на это, глава Белорусской Республики заявил, что такая ситуация вряд ли произойдет, однако нужно всегда быть начеку.

Обвинение в покушении

США планировали покушение на Лукашенко. Такое мнение недавно озвучил сам Лукашенко. По его словам, иностранные спецслужбы планировали визит в Минск с целью покушения на него и его детей.

Источник: Белта