Олександр Лукашенко знову в гостях у Володимира Путіна. Так часто він не зустрічається з жодним президентом. Перед цим візитом спецслужби Білорусі та Росії повідомили про попередження замаху на самого Лукашенка та його родину.

Одного фігуранта справи – опозиціонера Григорія Костусева – арештували в Мінську. Двох інших затримали у Москві – адвоката Юрася Зінковича, у якого також є паспорт громадянина США, та політолога Олександра Федуту, який колись був прес-секретарем Лукашенка, а потім перейшов до нього в опозицію.

Причому накрили небезпечних терористів не де-небудь, а в ресторані української кухні. Операція начебто називалася Тиша, а її метою були військовий заколот і повалення режиму Бацьки.

– Виглядає це все так, наче було спровоковано та продумано спецслужбами. І якимсь чином зараз буде використовуватися і для внутрішньополітичного порядку, щоб показати, що вороги є. І це абсолютно реальні загрози. Додатковий такий ось захисний козир для Лукашенка, – політолог Андрій Казакевич (Білорусь).

Лукашенко із задоволенням підхопив риторику про ворогів, які оточили Білорусь. А до розмов про замахи йому взагалі не звикати. Це вже мінімум сьомий випадок, коли він про них згадує.

– Вони взялися за дітей, у планах захоплення дитини – однієї-другої, як вийде. Це точно робота іноземних спецслужб, швидше за все ЦРУ, ФБР. Не знаю, хто там з американців працював, – говорить Олександр Лукашенко.

Але в США про замахи нічого не чули, чого не скажеш про Росію. Володимир Путін залюбки підхопив ідею з розповіддю про поганих американців.

– Це вже занадто, переходить будь-які межі. Це факт спроби організації державного перевороту в Білорусі та вбивства президента країни, – говорить Путін.

Певні натяки про безпеку та об’єднання з Росією лунали в Кремлі і від Лукашенка. Але жодних угод на цій зустрічі про Союзну державу так і не підписали.

– Ми серйозно рухаємося союзними програмами. На рівні уряду 26-27 програм ми вже узгодили. Залишилося трохи – дві-три програми. Але зараз є питання, які потрібно підсилювати. Це також і безпека, і оборона в нашій Союзній державі, – говорить Олександр Лукашенко.

Лукашенко із року в рік обіцяє білорусам зміну влади. Наголошує на тому, що він не вічний, але все одно до кінця тримається за посаду. З огляду на останні події, схоже, що реально замінити його на чолі Білорусі може лише одна людина.

А от яким буде транзит влади і в якій формі – експерти вже ламають голови. Бацька анонсував історичне рішення. Він готує декрет, який начебто має захистити білорусів.

– Це може бути окрема стаціонарна військова база російських збройних військово-повітряних або сухопутних сил в Білорусі. Ба більше, розширюється зона агресивних дій Росії як щодо України, так і стосовно інших країн, – говорить політолог Павло Усов (Білорусь).

Але сам Лукашенко вже розвіяв усі припущення. За його словами, декрет стосуватиметься внутрішньої ситуації в країні, якщо раптом із ним щось трапиться. Але що б не заявляв Бацька, і Захід, і українська влада засуджують його методи.

Хоча цього тижня стався дипломатичний конфуз. На зустрічі з Лукашенком у Мінську несподівано з’явився нардеп від провладної партії Слуга народу Євген Шевченко. Хоча офіційно Україна не визнає Лукашенка легітимним лідером держави.

– Пан Шевченко точно нами не був туди делегований, ми його туди не відправляли. Це його приватна ініціатива була. Ну, власне, давайте це сприймати як певний політичний туризм, – зазначив Олександр Корнієнко, народний депутат України, голова партії Слуга Народу.

Втім, у Слузі Народу обіцяють зробити висновки – аж до виключення Шевченка з фракції. За словами експертів, той факт, що Бацька вже зустрічається з рядовими депутатами інших країн, красномовний.

Фактично поглинання Росією Білорусі залишається лише питанням часу. Але для України Союзна держава Москви і Мінська не обіцяє нічого хорошого.

Лукашенко планує підписати декрет про передання влади

Самопроголошений президент Білоруської Республіки Олександр Лукашенко планує підписати декрет щодо передання влади у випадку надзвичайної ситуації. Про це 24 квітня він повідомив місцевим журналістам.

У випадку замаху на главу держави президентські повноваження перейдуть до Ради безпеки. Це міжвідомчий дорадчий орган, очільником якого є наразі Лукашенко, підпорядковується він також йому.