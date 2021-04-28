В последние дни Россия продолжала собирать войска на наших границах. Соцсети фиксировали все новые эшелоны с техникой и вооружением.

Такую беспрецедентную передислокацию российские полководцы объясняли банальными учениями, активная фаза которых “полностью случайно” совпала во времени с очередным обращением Владимира Путина к российскому парламенту.

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– Совет Федерации собирается только для двух поводов: первый – это возможность использования российских войск за пределами России, и второй – изменение федерального устройства и границ, – говорит Павел Климкин.

Напряжение достигло апогея накануне путинского шоу. Влиятельное американское издание Wall Street Journal сообщило, что в случае обострения российской агрессии Вашингтон поддержит Украину не только морально, но и мощным оружием.

Британия заявила, что в мае в поддержку Украине в Черное море войдут эсминец и фрегат. Украинские военные тем временем активно тренировались защищаться тем, что есть.

Владимир Зеленский выступил с обращением, в котором заявил, что Украина не сдается.

– Хочет ли войны Украина? Нет! Но готова ли она к ней? Да. – сказал Владимир Зеленский.

Лично для Путина Зеленский заявил, что готов идти дальше, и предложил встретиться в любой точке украинского Донбасса.

В Москве это предложение назвали несерьезным. Но на следующий день хозяин Кремля в своей речи ни словом не обмолвился о кризисе вокруг Украины, несмотря на истерию, которая длилась несколько недель на провластных телеканалах, с очередной порцией фейков.

Более часа Путин говорил о внутренних делах, прежде всего об экономике, которая серьезно страдает от западных санкций, хотя Кремль это отрицает. Международным проблемам кремлевский обладатель уделил немного внимания. Напугал Запад новейшим оружием и пожаловался на якобы безосновательные нападки с его стороны.

– И, конечно, вокруг них сразу, как вокруг Шерхана, крутятся разные мелкие Табаки. Подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена, – говорит Путин.

Видимо, глава РФ забыл, что именно Кремль ведет себя по законам джунглей. Бей, а затем разговаривай. Путин вообще заявил беспрецедентное – основания для агрессии и начала войны Россия будет определять самостоятельно.

– Надеюсь, что никому не придет в голову перейти так называемую красную линию. А где она будет проходить, это мы будем определять сами в каждом конкретном случае, – заявил Путин.

Бывший посол США в Киеве Джон Хербст считает, что в Кремле тщательно оценили риски и взвесили, что нынешний расклад – не в их пользу.

– То, что он не говорил конкретно, например, об Украине, на мой взгляд, было признанием с его стороны, что не в его интересах нападать на Украину, – говорит Джон Хербст.

Более того, российский политэмигрант Илья Пономарев убежден, что Путин свято верил, что это Украина собирается нападать.

– Скорее всего, Путин был уверен, что Украина собирается переходить в наступление на Донбассе. Пожалуй, разведка его накрутила и соответственно под это собрала войска на границах, – говорит экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев.

Нельзя исключать того, что это мог быть его очередной гамбит, чтобы заставить США сесть с ним за стол переговоров как с равным партнером.

– Сценарий был таков: накачиваем войска – Украина пугается, Европа боится, они просят войска отвести, а взамен – ну, например, отмена санкций, – говорит политолог Дмитрий Орешкин (Россия).

Однако Байден ввел новые санкции.

– Если бы Путин нападал, то совершенно очевидно, что американцы были бы вынуждены наложить новые санкции, а в частности – усилить санкции именно Северным потоком, который немцы хотят построить, – говорит Илья Пономарев.

Поэтому Берлин с Парижем сделали все возможное, чтобы избежать обострения. Также постарались российские социологи. По опросам Левада-центр, войны боятся более 60% россиян.

Маневры Кремля сдерживает и напряжение в самой России. В день путинской речи по стране прокатилась новая волна протестов против жестокого обращения в тюрьме с Алексеем Навальным, который начал голодовку 31 марта и был в критическом состоянии.

На этот раз протесты были не такими массовыми как зимой, но полиция задержала 1,5 тыс. человек. Учитывая все это, Путину пришлось придержать лошадей.

После послания Федеральному собранию министр Шойгу в разгар учений в оккупированном Крыму заявил об их внезапном завершении и начале отвода всех войск от украинских границ.

– Искусство ведения именно гибридной войны или любой гибридной операции, особенно такого масштаба, как проводится против Украины, это прежде всего искусство скрывать свои намерения, – говорит Михаил Забродский, народный депутат Украины, экс-командир ДШВ ВСУ.

Пентагон заявил, что делать выводы, какие именно силы отводит Москва, пока рано. Так, техника и вооружение 41-й армии остаются там до сентября, до учений Запад-2021. Поэтому от планов и дальше качать Украину Путин точно не отказался.

Украина не застрахована от новых волн эскалации. Главное – использовать это время для укрепления армии, в том числе и с помощью западных партнеров.

Украина уже имеет общие программы относительно вооружения с Турцией, США, Канадой. Москве не удалось нагнуть Эрдогана, чтобы он отказался продавать нам беспилотники Байрактар. А их россияне после недавних событий в Нагорном Карабахе боятся как огня.

– Военная помощь США Украине при президенте Байдене будет расти. С другой стороны, я не ожидаю в ближайшее время шагов по сближению Украины и НАТО, в том числе предоставления Плана действий по членству в Альянсе, – говорит Майкл Киммедж, экс-чиновник государственного департамента США.

Очевидно, именно сближение Киева и НАТО является для Кремля яркой красной линией.

– Если речь идет о восстановлении двусторонних отношений, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время, – говорит Путин.

Видимо, российский президент забыл, что он не генсек СССР, который может вызвать своих вассалов в Москву. К тому же Путин предложил Зеленскому встретиться с марионеточными руководителями квазиреспублик, что является заранее неприемлемым для Киева.

Пока Кремль ставит войну на паузу, на 30 полигонах европейских стран начались масштабные учения НАТО и США Defender Europe-21, в которых принимают участие почти 30 тыс. военных из 26 стран.

На этот раз Кремль отступил. Но его танки и Искандеры могут появиться на наших границах снова. И для нас жизненно важно быть к этому готовыми.

В Кремле не исключают встречу Зеленского и Путина

В Кремле приветствуют возможность проведения встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским, однако вопрос Донбасса обсуждать отказываются.

Об этом 27 апреля заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина. По его словам, встреча может касаться только двусторонних отношений между странами.