В Кремле приветствуют возможность проведения встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским, однако вопрос Донбасса обсуждать отказываются.
Об этом 27 апреля заявил Дмитрий Песков — пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина. По его словам, встреча может касаться только двусторонних отношений между странами.
Песков заявил, что “желание разговаривать только приветствуется” и администрация президента РФ постоянно контактирует с Офисом президента Украины.
— Диалог может касаться только проблематики двусторонних отношений. То есть этот диалог не может осуществляться, исходя из цели поиска урегулирования (ситуации, — Ред.) на юго-востоке Украины.
Встреча Зеленского и Путина
Недавно Зеленский поручил организовать встречу с Путиным. По его словам, все идет к тому, что она состоится.
Организацией будет заниматься руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Ранее он предполагал, что встреча может пройти на Донбассе.