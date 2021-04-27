В Кремле приветствуют возможность проведения встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским, однако вопрос Донбасса обсуждать отказываются.

Об этом 27 апреля заявил Дмитрий Песков — пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина. По его словам, встреча может касаться только двусторонних отношений между странами.

Песков заявил, что “желание разговаривать только приветствуется” и администрация президента РФ постоянно контактирует с Офисом президента Украины.

— Диалог может касаться только проблематики двусторонних отношений. То есть этот диалог не может осуществляться, исходя из цели поиска урегулирования (ситуации, — Ред.) на юго-востоке Украины.

Встреча Зеленского и Путина

Недавно Зеленский поручил организовать встречу с Путиным. По его словам, все идет к тому, что она состоится.

Организацией будет заниматься руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Ранее он предполагал, что встреча может пройти на Донбассе.