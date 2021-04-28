В останні дні Росія продовжувала збирати війська на наших кордонах. Соцмережі фіксували нові й нові ешелони з технікою та озброєнням.

Таку безпрецедентну передислокацію російські полководці пояснювали банальними навчаннями, активна фаза яких “цілком випадково” збіглася в часі з черговим зверненням Володимира Путіна до російського парламенту.

– Рада Федерації збирається тільки з двох приводів: перший – це можливість використання російських військ за межами Росії, а другий – зміна федерального устрою і кордонів, – говорить Павло Клімкін.

Напруження сягнуло апогею напередодні путінського шоу. Впливове американське видання Wall Street Journal повідомило, що в разі загострення російської агресії Вашингтон підтримає Україну не лише морально, а й потужною зброєю.

Британія заявила, що у травні на підтримку України у Чорне море увійдуть есмінець та фрегат. Українські військові тим часом активно тренувалися захищатися тим, що є.

Володимир Зеленський виступив зі зверненням, у якому запевнив, що Україна не здається.

– Чи хоче війни Україна? Ні! Але чи готова вона до неї? Так. – говорить Володимир Зеленський.

Особисто для Путіна Зеленський заявив, що готовий іти далі, і запропонував зустрітися у будь-якій точці українського Донбасу.

У Москві цю пропозицію назвали несерйозною. Але дивним чином наступного дня господар Кремля у своїй промові жодним словом не згадав кризу довкола України, попри кількатижневу істерію на провладних телеканалах, із черговою порцією фейків.

Понад годину Путін говорив про внутрішні справи, насамперед економіку, яка серйозно потерпає від західних санкцій, хоча Кремль це заперечує. Міжнародним проблемам кремлівський володар приділив небагато уваги. Полякав Захід новітньою зброєю і поскаржився на нібито безпідставні нападки Заходу.

– І, звісно, навколо них одразу, як навколо Шерхана, крутяться різні дрібні Табаки. Підвивають, щоб задобрити свого суверена, – говорить Путін.

Певне, президент РФ забув, що саме Кремль поводиться за законами джунглів. Бий, а потім розмовляй. Путін взагалі заявив безпрецедентне – підстави для агресії та початку війни Росія визначатиме особисто.

– Сподіваюся, що нікому не спаде на думку перейти так звану червону лінію. А де вона буде проходитиме, це ми визначатимемо самі в кожному конкретному випадку, – заявив Путін.

Колишній посол США в Києві Джон Гербст вважає, що в Кремлі ретельно оцінили ризики і зважили, що нинішній розклад – не на їхню користь.

– Те, що він не говорив конкретно, наприклад, про Україну, на мій погляд, було його визнанням, що знову не в їхніх інтересах нападати на Україну, – говорить Джон Гербст.

Російський політемігрант Ілля Пономарьов переконаний, що Путін свято вірив, що це Україна має намір нападати.

– Найімовірніше, Путін був упевнений, що Україна хоче перейти в наступ на Донбасі. Мабуть, розвідка його накрутила і відповідно для цього зібрала війська на кордонах, – говорить ексдепутат держдуми Росії Ілля Пономарьов.

Не можна виключати того, що це міг бути його черговий гамбіт, щоб примусити США сісти з ним за стіл переговорів як із рівним партнером.

– Сценарій був таким: накачуємо війська – Україна лякається, Європа лякається, вони просять війська відвести, а натомість – ну, наприклад, скасування санкцій, – говорить політолог Дмитро Орєшкін (Росія).

Натомість Байден запровадив нові санкції.

– Якби Путін нападав, то цілком очевидно, що американці змушені були б накласти нові санкції, а зокрема – посилити санкції саме Північним потоком, який німці хочуть побудувати, – говорить Ілля Пономарьов.

Тож Берлін із Парижем зробили все можливе, щоб уникнути загострення. Ще й російські соціологи постаралися. За опитуванням Левада-центру, війни бояться понад 60% росіян.

Маневри Кремля стримує й напруження в самій Росії. У день путінської промови країною прокотилася нова хвиля протестів проти жорстокого поводження у в’язниці з Олексієм Навальним, який почав голодування 31 березня і був у критичному стані.

Цього разу протести були не такими масовими як взимку, але поліція затримала 1,5 тис. людей. З огляду на все це, Путіну довелося притримати коней.

Після зверення міністр Шойгу в розпал навчань в окупованому Криму заявив про їх раптове завершення і початок відведення всіх військ від українських кордонів.

– Мистецтво ведення саме гібридної війни або будь-якої гібридної операції, особливо такого масштабу, як проводиться проти України, це насамперед мистецтво приховувати свої наміри, – говорить Михайло Забродський, народний депутат України, екскомандувач ДШВ ЗСУ.

Пентагон заявив, що робити висновки, які саме сили відводить Москва, зарано. Наприклад, техніка та озброєння 41-ї армії залишаються там до вересня, до навчань Захід-2021. Тож від планів і далі хитати Україну Путін точно не відмовився.

Україна не застрахована від нових хвиль ескалації. Головне – використати цей час для зміцнення армії, зокрема і за допомогою західних партнерів.

Україна вже має спільні збройні програми зі США, Канадою, Туреччиною. Москві не вдалося нагнути Ердогана, щоб він відмовився продавати нам безпілотники Байрактар. А після нещодавніх подій у Нагірному Карабасі росіяни їх бояться як вогню.

– Військова допомога Сполучених Штатів Україні за президента Байдена зростатиме. З іншого боку, я не очікую найближчим часом кроків із наближення України до НАТО, зокрема й надання Плану дій щодо членства в Альянсі, – говорить Майкл Кіммедж, ексчиновник державного департаменту США.

Вочевидь, саме зближення Києва з НАТО є для Кремля найяскравішою червоною лінією.

– Якщо йдеться про відновлення двосторонніх відносин, то, будь ласка, ми приймемо президента України в Москві, в будь-який зручний для нього час, – говорить Путін.

Певне, російський президент забув, що він не генсек СРСР, який може викликати своїх васалів до Москви. До того ж Путін запропонував Зеленському зустрітися з маріонетковими очільниками квазіреспублік, що є заздалегідь неприйнятним для Києва.

Поки Кремль ставить війну на паузу, на 30 полігонах європейських країн розпочалися масштабні навчання НАТО та США Defender Europe-21, у яких беруть участь майже 30 тис. вояків із 26 країн.

Цього разу Кремль відступив. Але його танки та Іскандери можуть з’явитися на наших кордонах знову. І для нас життєво важливо бути до цього готовими.

У Кремлі не відкидають зустрічі Зеленського та Путіна

У Кремлі вітають можливість проведення зустрічі Володимира Путіна з Володимиром Зеленським, однак питання Донбасу обговорювати відмовляються.

Про це 27 квітня заявив Дмитро Пєсков, прес-секретар президента Російської Федерації Володимира Путіна. За його словами, зустріч може стосуватися лише двосторонніх відносин між країнами.