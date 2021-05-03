В городе Шибчар, что в Бангладеш, погибли по меньшей мере 28 человек из-за столкновения катера с баржей, груженой песком. Их имена пока неизвестны. Пятерых пассажиров удалось спасти.

По словам инспектора дорожного движения паромного транспорта в Шибчаре Ашикура Рахмана, скоростной катер с пассажирами направлялся к паромному причалу, однако столкнулся с наполненной песком баржей и перевернулся.

Спасательные работы продолжаются.

Как сообщают местные СМИ, движение общественного транспорта в стране было приостановлено из-за пандемии коронавируса, однако некоторые водители катеров пересекали границу незаконно.

Затопление судна Vоlgo-Balt 179

Утром 11 марта в территориальных водах Румынии в Черном море затонуло судно Vоlgo-Balt 179, на борту которого было 13 украинских моряков.

10 членов экипажа Vоlgo-Balt 179 удалось спасти.

Во время крушения судна погибли капитан Александр Борисенко и электромеханик Григорий Лысаченко.

Старшего помощника капитана Рамзана Болатханова разыскивали спасатели.

Источник: Kalerkantho

Фото: Kalerkantho