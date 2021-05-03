У місті Шибчар, що в Бангладеш, загинуло щонайменше 28 людей через зіткнення катера з баржею, навантаженою піском. Їхні імена поки невідомі. П’ятьох пасажирів вдалося врятувати.

За словами інспектора дорожнього руху паромного транспорту в Шибчарі Ашикура Рахмана, швидкісний катер із пасажирами прямував до поромного причалу, однак зіткнувся з наповненою піском баржею та перекинувся.

Рятувальні роботи тривають.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, рух громадського транспорту в країні був призупинений через пандемію коронавірусу, проте деякі водії катерів перетинали кордон незаконно.

Затоплення судна Vоlgo-Balt 179

Уранці 11 березня в територіальних водах Румунії в Чорному морі затонуло судно Vоlgo-Balt 179, на борту якого було 13 українських моряків.

10 членів екіпажу Vоlgo-Balt 179 вдалось врятувати.

Під час аварії судна загинули капітан Олександр Борисенко та електромеханік Григорій Лисаченко.

Старшого помічника капітана Рамзана Болатханова розшукували рятувальники.

Джерело: Kalerkantho

Фото: Kalerkantho