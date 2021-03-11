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Факты / Происшествия
Анастасія Дячкіна |

В Черном море затонуло судно с украинскими моряками

В Черном море возле берегов Румынии затонуло судно Волго Балт 179, на котором было 13 украинских моряков. Два человека погибли.

В Черном море затонуло судно с украинскими моряками

Десять членов экипажа удалось спасти, их доставят к пассажирскому причалу в порту Констанца после окончания спасательных работ. На данный момент еще одного члена экипажа ищут.

Позже пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко подтвердил эту информацию и добавил, что консулы уже отправились в порт Констанца для координации спасательной операции.

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В феврале в Черном море вблизи села Рыбаковка в Николаевской области горел сухогруз PRINCE 4. Пожар возник в одной из кают. Капитан дал команду экипажу собраться на главной палубе.

Моряки не смогли самостоятельно справиться с пожаром, поэтому балкер подал сигнал бедствия, попросив о помощи.

К ликвидации пожара привлекли буксиры. На момент инцидента экипаж и капитан судна отказались его покидать и боролись с огнем.

Источник: Grup Servicii Petroliere

Фото: Consulatulrus

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