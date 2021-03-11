В Черном море возле берегов Румынии затонуло судно Волго Балт 179, на котором было 13 украинских моряков. Два человека погибли.

Десять членов экипажа удалось спасти, их доставят к пассажирскому причалу в порту Констанца после окончания спасательных работ. На данный момент еще одного члена экипажа ищут.

Позже пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко подтвердил эту информацию и добавил, что консулы уже отправились в порт Констанца для координации спасательной операции.

Біля берегів Румунії затонуло судно Volgo Balt 179 із 13 українцями на борту. 10 моряків врятовані, 2 загиблих, тривають пошуки 1 особи. Консули вирушили в порт Констанца для координації рятувальної операції та надання консульської допомоги. Гаряча лінія для родичів: +40212303660 — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 11, 2021

В феврале в Черном море вблизи села Рыбаковка в Николаевской области горел сухогруз PRINCE 4. Пожар возник в одной из кают. Капитан дал команду экипажу собраться на главной палубе.

Моряки не смогли самостоятельно справиться с пожаром, поэтому балкер подал сигнал бедствия, попросив о помощи.

К ликвидации пожара привлекли буксиры. На момент инцидента экипаж и капитан судна отказались его покидать и боролись с огнем.

Источник: Grup Servicii Petroliere

Фото: Consulatulrus