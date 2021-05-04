Основатель компании Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда Гейтс объявили о разводе после 27 лет брака.

Об этом Билл Гейтс сообщил в своем Twitter, выложив совместное обращение с Мелиндой.

Они отметили, что приняли это решение после долгих раздумий и большой работы над своими отношениями.

— После долгих раздумий и большой работы над отношениями мы решили расстаться. За последние 27 лет мы вырастили трех невероятных детей и создали фонд, который работает во всем мире, чтобы люди могли вести здоровую и продуктивную жизнь, — говорится в заявлении.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс супруги учредили в 2000 году. В заявлении говорится, что они продолжат совместную работу в организации.

— Мы продолжим нашу совместную работу в фонде, но мы больше не верим, что можем расти вместе как пара на следующем этапе нашей жизни.

Гейтсы попросили “пространства и приватности” для своей семьи в период, когда они начинают новую жизнь.

Билл Гейтс познакомился с Мелиндой в конце 1980-х во время пресс-брифинга Microsoft. Пара обручилась в 1994 году. У них трое детей — Дженнифер Катарин (1996 г.р.), Рори Джон (1999 г.р.) и Фиби Адель (2002 г.р.).

Пока не известно, как будет происходить развод и как пара будет делить имущество.

Источник: Bill Gates