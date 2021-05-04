Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс та його дружина Мелінда Гейтс оголосили про розлучення після 27 років шлюбу.

Про це Білл Гейтс повідомив у своєму Twitter, виклавши спільне звернення з Меліндою.

Вони зазначили, що ухвалили це рішення після тривалих роздумів та великої роботи над своїми стосунками.

— Після тривалих роздумів та великої роботи над стосунками ми вирішили розлучитися. За останні 27 років ми виростили трьох неймовірних дітей та створили фонд, що працює у всьому світі, щоб люди могли вести здорове та продуктивне життя, – йдеться у заяві.

Фонд Білла та Мелінди Гейтс подружжя заснувало у 2000 році. У заяві йдеться, що вони продовжать спільну роботу в організації.

— Ми продовжимо нашу спільну роботу у фонді, але ми більше не віримо, що можемо зростати разом як пара на наступному етапі нашого життя.

Гейтси попросили “простору та приватності” для своєї сім’ї в період, коли вони починають нове життя.

Білл Гейтс познайомився з Меліндою наприкінці 1980-х під час прес-брифінгу Microsoft. Пара побралася у 1994 році. У них троє дітей — Дженніфер Катарін (1996 р.н.), Рорі Джон (1999 р.н.) та Фібі Адель (2002 р.н.).

Наразі не відомо, як відбуватиметься розлучення і як пара ділитиме майно.

Джерело: Bill Gates