Билл Гейтс рассказал, что нужно для победы над глобальным потеплением

Основатель и экс-глава корпорации Microsoft Билл Гейтс призвал мировое сообщество разрабатывать новые технологии для борьбы с изменениями климата.

Об этом он заявил во время выступления на виртуальном климатическом саммите 23 апреля.

— Изменения климата — это очень сложный вопрос. Используя сегодняшние технологии мы можем достичь наших амбициозных целей. Почти все наши технологии без выбросов, значительно дороже тех, которые делают выбросы в атмосферу. Люди в мире требуют новых безуглеродистых продуктов, которые будут доступными. Подобный продукт создать трудно, но возможно, если мы будем инвестировать в инновации, создавать инфраструктуру ради перехода к чистой экономики.

Несмотря на то, что традиционные источники добычи энергии является дешевле, чем зеленые, он считает возможным создать доступные по цене и безопасные для климата источники энергии.

— Для этого одновременно нужно сделать три вещи: разработать новые технологии, которые позволят уничтожить выбросы, найти креативные пути финансирования технологий, чтобы они могли конкурировать с ископаемыми горючими, а также международное сотрудничество, которое позволит принять соответствующие стратегии.

Он добавил, что правительства должны работать вместе, чтобы координировать свои инвестиции в исследования, связанные с зеленой энергетикой.

— Если мы будем делать эти шаги и создавать такие структуры, то тогда сможем создать новые индустрии, новые компании, которые будут поддерживать общины по всему миру и мы будем переходить к чистой экономике. Нам нужно ускорять инновации в сельском хозяйстве, чтобы фермеры противостояли шокам, которые связаны с непредсказуемой погодой.

Двухдневный виртуальный Лидерский саммит по вопросам климата начался 22 апреля. Глобальное событие посвященно вопросам климата и адаптации к новым экономическим вызовам.

Подробнее о климатическом саммите читайте в материале Фактов ICTV.