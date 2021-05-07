Указывает ли увольнение Коболева на способность Украины проводить реформы — ответ Блинкена

Корпоративное управление в Украине является одной из сфер, которая нуждается в прогрессивных изменениях.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, отвечая на вопрос, не указывает ли увольнение главы Нафтогаза (Андрея Коболева, — Ред.) на то, что Украина не может проводить реформы.

Он отметил, что коррупция и олигархи, которые продвигают свои интересы, как и агрессия со стороны РФ, потенциально подтачивают демократию.

— Есть сферы, в которых необходим настоящий прогресс. Корпоративное управлення — одна из них. Также необходимо убедиться, что реформированы суды и существует действительно независимый антикоррупционный совет. Все эти вещи жизненно важны, поскольку именно таким образом гарантируется, что правительство будет добиваться результатов для людей, а не для каких-то отдельных групп, — сказал Блинкен.

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Увольнение Коболева

28 апреля Кабмин уволил главу правления НАК Нафтогаз Украины Андрея Коболева с должности. Решение приняли из-за неудовлетворительной работы компании в течение 2020 года, в частности из-за неудовлетворительных финансовых показателей Нафтогаза.

После увольнения Коболева, 30 апреля, члены Наблюдательного совета Нафтогаза также подали компании письменные заявления о прекращении исполнения своих полномочий.

Между тем место главы Нафтогаза занял Юрий Витренко, который до этого был исполняющим обязанности министра энергетики.

Источник: Госдеп США