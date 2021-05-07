Чи вказує звільнення Коболєва на здатність України проводити реформи – відповідь Блінкена

Корпоративне управління в Україні є однією зі сфер, яка потребує прогресивних змін.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, відповідаючи на питання, чи не вказує звільнення очільника Нафтогазу ( Андрія Коболєва, – Ред.) на те, що Україна не може проводити реформи.

Він зазначив, що корупція і олігархи, які просувають свої інтереси, як і агресія з боку РФ, потенційно підточують демократію.

– Є сфери, у яких необхідний справжній прогрес. Корпоративне управлення – одна із них. Також необхідно переконатись, що реформовано суди та існує справді незалежна антикорупційна рада. Всі ці речі життєво важливі, оскільки саме у такий спосіб гарантується, що уряд досягатиме результатів для людей, а не для якихось окремих груп, – сказав Блінкен.

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Звільнення Коболєва

28 квітня Кабмін звільнив очільника правління НАК Нафтогаз України Андрія Коболєва з посади. Рішення ухвалили через незадовільну роботу компанії протягом 2020 року, зокрема через незадовільні фінансові показники Нафтогазу.

Після звільнення Коболєва, 30 квітня, члени Наглядової ради Нафтогазу також подали компанії письмові заяви про припинення виконання своїх повноважень.

Тим часом місце очільника Нафтогазу зайняв Юрій Вітренко, який до цього був виконувачем обов’язків міністра енергетики.

Джерело: Держдеп США