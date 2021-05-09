Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 9 мая подписал так называемый декрет О защите суверенитета и конституционного строя, где предусмотрено, кому перейдет власть в случае гибели лидера страны.

В документе, обнародованном на сайте президента Республики Беларусь, говорится, что в случае гибели президента в результате покушения, совершения теракта или внешней агрессии все госорганы и их должностные лица подчиняются решениям Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр.

При этом в Беларуси вводится чрезвычайное или военное положение.

А дальше Совбез совместно с губернаторами принимает решение о сроках проведения выборов президента страны.

На днях Александр Лукашенко заявил, что готов к досрочным выборам, если параллельно выборы нового главы государства пройдут и в США.

Последние выборы в РБ прошли в августе 2020 года. Согласно данным ЦИК, победил в них Лукашенко, набравший якобы более 80% голосов, а его главный оппонент Светлана Тихановская — около 10%.

Такие результаты голосования не признали ни граждане Беларуси, ни ряд демократических европейских стран.

Источник: Президент Республики Беларусь