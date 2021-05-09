Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 9 травня підписав так званий декрет Про захист суверенітету і конституційного ладу, де передбачено, кому перейде влада в разі загибелі лідера країни.
У документі, оприлюдненому на сайті президента Республіки Білорусь, йдеться, що у разі загибелі президента внаслідок замаху, здійснення теракту або зовнішньої агресії всі держоргани та посадовці підпорядковуються рішенням Ради безпеки, на засіданнях якої головує прем’єр-міністр.
Водночас у Білорусі запроваджується надзвичайний або військовий стан.
А далі Радбез спільно з губернаторами ухвалює рішення про терміни проведення виборів президента країни.
Днями Олександр Лукашенко заявив, що готовий до дострокових виборів, якщо паралельно вибори нового глави держави пройдуть і в США.
Останні вибори в РБ пройшли у серпні 2020 року. Згідно з даними ЦВК, переміг у них Лукашенко, який набрав нібито більше 80% голосів, а його головний опонент Світлана Тихановська – близько 10%.
Такі результати голосування не визнали ні громадяни Білорусі, ні ряд демократичних європейських країн
Джерело: Президент Республики Беларусь