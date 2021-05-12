Израиль уничтожил башню Аль-Шурук в Газе

Израильская авиация-истребитель снесла башню Аль-Шурук в Газе. Накануне мирных жителей, находившихся в помещении, неоднократно призывали покинуть это здание.

В целом это третье высотное здание в секторе Газа, которую разрушили израильские истребители. Она состояла из более чем 10 этажей.

По данным военной разведки Израиля, в башне находились представители террористического движения ХАМАС, а в подвале были пусковые установки ракет и склад боеприпасов.

В частности, по данным издания Газы, начальнику службы безопасности здания приказали его эвакуировать.

К этому башня подверглась ряду так называемых атак стуком по крыше, во время которых сбрасывали взрывобезопасные ракеты на здание для предупреждения людей, находящихся внутри, чтобы они немедленно эвакуировались, прежде чем большие бомбы полностью разрушили бы башню.

Далее прицельными авиаударами истребители полностью разрушили ее.

По информации телеканала Al Arabiya, по меньшей мере трое жителей Палестины погибли во время ударов израильской авиации.

Обострение на Ближнем Востоке

В последние дни обострилось противостояние между Израилем и исламистами из сектора Газа.

Стороны стреляют в направлении друг друга ракетами.

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Источник: The Times of Israel