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Факти / Світ
Анастасія Рогожінська |

Ізраїль знищив вежу Аль-Шурук у Газі

Палестинсько-ізраїльський конфлікт, зруйнована вежа у Гаазі

Ізраїльська авіація-винищувач знесла вежу Аль-Шурук у Газі. Напередодні мирних жителів, які знаходились у приміщенні, неодноразово закликали покинути цю будівлю.

Загалом це третя висотна будівля в секторі Гази, яку зруйнували ізраїльські винищувачі. Вона складалась із понад 10 поверхів.

За даними військової розвідки Ізраїлю, у вежі перебували представники терористичного руху ХАМАС, а у підвалі були пускові установки ракет і склад боєприпасів.

Зокрема, за даними видання Гази, начальнику служби безпеки будівлі наказали його евакуювати.

До цього вежа піддалася низці так званих атак стуком по даху, під час яких скидали вибухобезпечні ракети на будівлю для попередження людей, які перебувають всередині, аби вони негайно евакуювались, перш ніж більші бомби вщент зруйнували б будинок.

Далі прицільними авіаударами винищувачі повністю зруйнували вежу.

За інформацією телеканалу Al Arabiya, щонайменше троє мешканців Палестини загинули під час ударів ізраїльської авіації.

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Загострення на Близькому Сході

Останніми днями загострилося протистояння між Ізраїлем та ісламістами з Гази.

Сторони закидають одне одного ракетами.

Детальніше про протистояння між Ізраїлем та Палестиною читайте на Фактах ICTV.

Джерело: The Times of Israel

Фото: Getty Images

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