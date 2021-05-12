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Факты / Мир
Софія Зінов'єва |

ХАМАС выпустил еще 130 ракет по Израилю — есть раненые

ХАМАС выпустил еще 130 ракет по Израилю — есть раненые

ХАМАС вновь начал ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа.

Боевики выпустили 130 ракет после 18.00, сообщают израильские СМИ.

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Некоторые из них попали в цель, несмотря на систему защиты Железный купол. Одна из них попала в жилой дом в городе Сдерот, в результате этого тяжело ранен маленький мальчик, еще пятеро человек получили легкие повреждения.

В ХАМАС заявляют, что обстрелы восстановили в ответ на атаку Израиля, а также убийство командиров ХАМАС.

Армия обороны Израиля сообщает, что система противовоздушной обороны сработала в центральных и южных районах страны.

Люди, которые живут в этих регионах, должны направляться в бомбоубежище.

Израиль уничтожил башню ХАМАС в Газе

12 мая израильская авиация уничтожила башню Аль-Шурук в секторе Газа, здание состояло из 10 этажей.

По словам военной разведки Израиля, в этой башне находились представители террористического движения ХАМАС.

Ранее Аль-Шурук неоднократно подвергалась обстрелам. Сначала на нее сбрасывали взрывобезопасные ракеты, чтобы заставить людей покинуть здание, а затем полностью уничтожили бомбами.

Источник: Times of Israel

Фото: Times of Israel

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