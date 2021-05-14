Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что второй год пандемии может быть еще более смертоносным, чем первый.

Об этом Гебрейесус заявил в пятницу 14 мая, а также добавил, что беспокойство ВОЗ вызывает не только Индия, а также Непал, Вьетнам, Таиланд и Египет.

Глава ВОЗ подчеркнул, что единственным способом избежать такого печального сценария является вакцинация в сочетании с соблюдением карантинных ограничений.

— Я понимаю, почему некоторые страны хотят вакцинировать своих детей и подростков, но на данном этапе я призываю пересмотреть это и вместо этого пожертвовать вакцины программе COVAX, — сказал Адханом Гебрейесус.

Вакцинация в Украине

14 мая глава Минздрава Украины Максим Степанов рассказал о стоимости закупки вакцин для Украины.

По словам Степанова, на 32 млн доз препаратов от Covid-19 страна тратит $ 240,5 млн, с учетом логистики и других расходов.

Средняя стоимость одной дозы вакцины стоит $ 7,52, но Степанов отметил, что он не имеет права разглашать цены на вещества конкретных производителей.