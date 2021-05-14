Голова Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що другий рік пандемії може бути ще більш смертоносним, ніж перший.

Про це Гебреєсус заявив у п’ятницю 14 травня, а також додав, що занепокоєння ВООЗ викликає не тільки Індія, а також Непал, В’єтнам, Тайланд та Єгипет.

Голова ВООЗ наголосив, що єдиним способом уникнути такого сумного сценарію є вакцинація у поєднанні з дотриманням карантинних заходів.

– Я розумію, чому деякі країни хочуть вакцинувати своїх дітей і підлітків, але на даному етапі я закликаю переглянути це і замість цього пожертвувати вакцини програмі COVAX, – сказав Адханом Гебреєсус.

Вакцинація в Україні

14 травня очільник МОЗ України Максим Степанов розповів про вартість закупівлі вакцин для України.

За словами Степанова, на 32 млн доз препаратів від Covid-19 країна витрачає $240,5 млн, з урахуванням логістики та інших витрат.

Середня вартість однієї дози вакцини коштує $7,52, але Степанов зазначив, що він не має права розголошувати ціни на речовини конкретних виробників.