ЦАХАЛ заявил, что в течение последних нескольких часов они нанесли удар по домам девяти командиров ХАМАС по всему сектору Газа.

По их данным, среди атакованных домов были дома командира бригады Бейт-Хануна, командира роты Бейт-Хаонуна, командира роты сектора Газа и командира бригады Аль-Шати.

— Атакованные дома использовались в качестве террористической инфраструктуры, а в некоторых из них даже обнаружили склады оружия, — сообщают в ЦАХАЛе.

В армии добавили, что нападению подвергся также дом в Шеджайе, который использовала военная разведка ХАМАС.

Обострение в Израиле

16 марта вечером в Израиле обрушилась синагога — по меньшей мере два человека погибли. Медики подтвердили гибель 40-летнего мужчины и 12-летнего мальчика. Их не сразу опознали.

Также не менее 167 человек получили ранения различной степени в результате обрушения синагоги Гиват-Зеев под Иерусалимом накануне еврейского праздника Шавуот.

Здание было заполнено прихожанами во время обрушения. Раненых доставили в больницы Иерусалима. Медики и пожарные после обыска подтвердили, что под обваленной трибуной в синагоге не было людей.

Также в этот день в Иерусалиме легковая машина протаранила группу полицейских. Семеро правоохранителей получили различные травмы, их доставили в больницы. Это произошло за несколько часов до массовых мероприятий возле Дамасских ворот, приуроченных к празднику Шавуот.

Источник: The Times of Israel