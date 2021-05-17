Теракт в Израиле: неизвестный протаранил группу полицейских в Иерусалиме

В Восточном Иерусалим легковая машина протаранила группу полицейских.
Теракт произошел за несколько часов до массовых мероприятий возле Дамасксих ворот в районе Шейх-Джарра, приуроченных иудейскому празднику Шавуот.
В этом районе Иерусалима преимущественно живут арабы.
Семеро правоохранителей получили различные травмы и были доставлены в больницы города.
Пятеро силовиков, в числе которых 19-летняя девушка, были травмированы незначительно и после осмотра их выписали из больницы.
Один из полицейских получил травмы средней степени тяжести. Состояние последнего потерпевшего и вовсе не разглашается.
Генсек ООН призвал к деэскалации конфликта между Израилем и Газой
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к деэскалации конфликта между Израилем и Палестинской автономией.
По его словам, в случае продолжения военного столкновения неминуем гуманитарный кризис.
Более того, генсек ООН уверен, что продолжение обстрелов с обоих сторон неминуемо приведет к росту экстремистских настроений на Ближнем Востоке.