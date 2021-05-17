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Факты / Мир
Дмитро Кудрявцев |

Теракт в Израиле: неизвестный протаранил группу полицейских в Иерусалиме

Теракт в Израиле: неизвестный протаранил группу полицейских в Иерусалиме

В Восточном Иерусалим легковая машина протаранила группу полицейских.

Теракт произошел за несколько часов до массовых мероприятий возле Дамасксих ворот в районе Шейх-Джарра, приуроченных иудейскому празднику Шавуот.

В этом районе Иерусалима преимущественно живут арабы.

Семеро правоохранителей получили различные травмы и были доставлены в больницы города.

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Пятеро силовиков, в числе которых 19-летняя девушка, были травмированы незначительно и после осмотра их выписали из больницы.

Один из полицейских получил травмы средней степени тяжести. Состояние последнего потерпевшего и вовсе не разглашается.

Генсек ООН призвал к деэскалации конфликта между Израилем и Газой

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к деэскалации конфликта между Израилем и Палестинской автономией.

По его словам, в случае продолжения военного столкновения неминуем гуманитарный кризис.

Более того, генсек ООН уверен, что продолжение обстрелов с обоих сторон неминуемо приведет к росту экстремистских настроений на Ближнем Востоке.

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