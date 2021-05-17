ЦАХАЛ заявив, що протягом останніх декількох годин вони завдали удару у домівки дев’яти командирів ХАМАС по всьому сектору Гази.

За їхніми даними, серед атакованих будинків були домівки командира бригади Бейт-Хануна, командира роти Бейт-Хаонуна, командира роти сектора Гази та командира бригади Аль-шати.

– Атаковані будинки використовували як терористичну інфраструктуру, а в деяких з них навіть виявили склади зброї, – повідомляють в ЦАХАЛі.

В армії додали, що нападу піддався також будинок в Шеджайє, який використовувала військова розвідка ХАМАС.

Загострення в Ізраїлі

16 березня ввечері в Ізраїлі повалилася синагога – щонайменше двоє людей загинули. Медики підтвердили загибель 40-річного чоловіка та 12-річного хлопчика. Їх не одразу впізнали.

Також щонайменше 167 осіб отримали поранення різного ступеня в результаті обвалення синагоги Гиват-Зеєв під Єрусалимом напередодні єврейського свята Шавуот.

Будівля була заповнена прихожанами під час обвалення. Поранених доставили до лікарень Єрусалиму. Медики та пожежники після обшуку підтвердили, що під обваленою трибуною в синагозі не було людей.

Також в цей день в Єрусалимі легкова машина протаранила групу поліцейських. Семеро правоохоронців отримали різні травми, їх доставили до лікарні. Це сталося за декілька годин до масових заходів біля Дамаських воріт, приурочених до свята Шавуот.

Джерело: The Times of Israel