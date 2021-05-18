Новое обострение арабо-израильского конфликта: человеческие жертвы, разрушенные города и взаимные обвинения. В Газе ситуация не лучше – тоже жертвы, значительные повреждения и разрушенные дома.

Контролируют в настоящее время сектор Газа боевики исламской организации Хамас, которые запускают ракеты по Израилю. Тот в ответ бомбит объекты Хамаса в секторе.

Конфликты между Израилем и Хамасом возникают постоянно, но нынешнее обострение самое серьезное за последние годы. За неделю Хамас выпустил по территории Израиля более 2 тыс. ракет.

— Главная суть в том, что Хамас атакует гражданские цели. Они прячутся за гражданами Газы, запускают ракеты с территории школ, выцеливая гражданские объекты в Израиле. Ракеты попали в частный дом в Сдероте и убили 6-летнего мальчика. Мир должен понять, что наши действия – это самооборона, это все о самообороне, – говорит Йоэль Лион, посол Израиля в Украине.

Понятно, что значительное военное преимущество в конфликте на стороне Израиля. Он отчитывается об обезвреживании подземных тоннелей, через которые Хамасу поставляют оружие, и разведывательного центра организации. Исламисты обещают отомстить.

Началось новое обострение с Иерусалима.

В начале недели израильтяне планировали провести марш в центре города. Арабы традиционно выступают против. Ситуация пришлась на празднование мусульманами священного месяца Рамадан и взорвалась. Столкновения в Иерусалиме переросли в ракетную войну.

Но по мнению специалистов, у эскалации на Ближнем Востоке могут быть и сугубо политические причины. С другой стороны, руководству Израиля, где никак не могут сформировать новое правительство после выборов, эскалация тоже может пригодиться.

Вместе с тем, эксперты не исключают, что заказчики нового обострения на Ближнем Востоке могут быть на международной арене.

— Это, кстати, часть перезагрузки мирового порядка. Многие сейчас пытаются пугать тем, что с этого региона может начаться и третья мировая война, – говорит Павел Климкин, министр иностранных дел Украины.

США традиционно поддерживают Израиль, но администрация Джо Байдена пока выступает значительно сдержаннее своего предшественника в Белом доме.

— Нам, конечно, сложнее с Байденом, чем с Трампом. С ним было проще: он признал голландские высоты, перенес посольство в Иерусалим, – говорит журналист Алекс Векслер, Израиль.

Однако именно такие действия Трампа в поддержку Израиля, по мнению специалистов, также стали одной из причин нынешнего обострения. А распутывать его придется уже Байдену, который только что хотел возобновить ядерную сделку с Ираном – противником Израиля и еще одним влиятельным игроком на Ближнем Востоке.

Вмешаться в ситуацию на Ближнем Востоке не против и Турция. Реджеп Эрдоган, пытающийся выступать новым лидером мусульманского мира, уже предложил отправить миротворцев в Палестину.

Эрдоган уже обсудил вопросы Ближнего Востока с российским президентом Путиным. Россия на Ближнем Востоке всегда играла в свою игру. В Кремле даже принимали лидеров Хамаса и поставляли им оружие.

О том, что Кремлю выгодно обострение в секторе Газа, свидетельствует и широкое освещение конфликта в российских СМИ. Пропагандистские медиа только то и делают, что подогревают межнациональную рознь.

— Ближний Восток возвращается к мировой повестке дня. Если вы заметите, его не было в известной степени. И это для нас, кстати, вызов. Чем больше будут заниматься другими регионами и другими проблемами, тем меньше на самом деле будут концентрироваться на нашем регионе и на нас, – говорит Климкин.

Каким бы далеким нам ни казался конфликт на Ближнем Востоке, так или иначе он затрагивает и украинские интересы.

Украине надо активнее напоминать международным партнерам о войне на Донбассе, чтобы их внимание не сместилось на Ближний Восток. Тем более, что там до разрешения конфликта еще очень далеко.

Авиаудары на Ближнем Востоке

За неделю обострения конфликта между Израилем и Палестиной минимум 212 палестинцев погибло. В частности, 61 ребенок и 36 женщин убиты в результате авиационных ударов.

В то же время еще более 1,4 тыс. человек тяжело травмированы. Кроме того, 10 жителей Израиля, в частности пятилетний мальчик и солдаты, погибли в результате ракетного обстрела из сектора Газа.