Нове загострення арабо-ізраїльського конфлікту: людські жертви, зруйновані міста та взаємні звинувачення. В Газі ситуація не краща – теж жертви, значні пошкодження та зруйновані будинки.

Контролюють нині сектор Гази бойовики ісламської організації Хамас, які запускають ракети по Ізраїлю. Той у відповідь бомбить об’єкти Хамасу в секторі.

Конфлікти між Ізраїлем і Хамасом виникають постійно, але нинішнє загострення найсерйозніше за останні роки. За тиждень Хамас випустив по території Ізраїлю понад 2 тис. ракет.

– Суть у тому, що Хамас атакує цивільні цілі. Вони ховаються за громадянами Гази, запускають ракети з території шкіл, вицілюючи цивільні об’єкти в Ізраїлі. Ракети потрапили в приватний будинок у Сдероті та вбили 6-річного хлопчика. Світ має зрозуміти, що наші дії – це самооборона, це все про самооборону, – говорить Йоель Ліон, посол Ізраїлю в Україні.

Зрозуміло, що значна військова перевага у конфлікті на боці Ізраїлю. Він звітує про знешкодження підземних тунелів, через які Хамасу постачають зброю, та розвідувального центру організації. Ісламісти обіцяють помститися.

Розпочалося нове загострення з Єрусалиму.

На початку тижня ізраїльтяни планували провести марш у центрі міста. Араби традиційно виступають проти. Ситуація наклалася на святкування мусульманами священного місяця Рамадан і вибухнула. Сутички в Єрусалимі переросли у ракетну війну.

Та на думку фахівців, у ескалації на Близькому Сході можуть бути і суто політичні причини. З іншого боку, керівництву Ізраїлю, де ніяк не можуть сформувати новий уряд після виборів, ескалація теж може стати в нагоді.

Разом з тим, експерти не виключають, що замовники нового загострення на Близькому Сході можуть бути на міжнародній арені.

– Це, до речі, частина перезавантаження світового порядку. Багато зараз намагаються лякати тим, що з цього регіону може піти і третя світова війна, – говорить Павло Клімкін, міністр закордонних справ України.

США традиційно підтримують Ізраїль, але адміністрація Джо Байдена поки виступає значно стриманіше свого попередника в Білому Домі.

– Нам, звичайно, складніше з Байденом, ніж з Трампом. З ним було простіше: він визнав голландські висоти, переніс посольство в Єрусалим, – говорить журналіст Алекс Векслер, Ізраїль.

Проте саме такі дії Трампа на підтримку Ізраїлю, на думку фахівців, також стали однією з причин нинішнього загострення. А розплутувати його доведеться вже Байдену, який тільки-но хотів відновити ядерну угоду з Іраном – противником Ізраїлю та ще одним впливовим гравцем на Близькому Сході.

Втрутитися у ситуацію на Близькому Сході не проти й Туреччина. Реджеп Ердоган, який намагається виступати новим лідером мусульманського світу, вже запропонував відправити миротворців до Палестини.

Ердоган вже обговорив питання Близького Сходу з російським президентом Путіним. Росія на Близькому Сході завжди грала в свою гру. У Кремлі навіть приймали лідерів Хамасу і постачали їм зброю.

Про те, що Кремлю вигідне загострення в секторі Гази, свідчить і широке висвітлення конфлікту в російських ЗМІ. Пропагандистські медіа тільки те й роблять, що підігрівають міжнаціональну ворожнечу.

– Близький Схід повертається до світового порядку денного. Якщо ви помітите, його не було значною мірою. І це для нас, до речі, виклик. Чим більше будуть займатися іншими регіонами й іншими проблемами, тим менше насправді будуть концентруватися на нашому регіоні й на нас, – говорить Клімкін.

Яким би далеким нам не здавався конфлікт на Близькому Сході, так чи так він зачіпає й українські інтереси.

Україні треба активніше нагадувати міжнародним партнерам про війну на Донбасі, аби їхня увага не змістилася на Близький Схід. Тим паче, що там до розв’язання конфлікту ще дуже далеко.

Авіаудари на Близькому Сході

За тиждень загострення конфлікту між Ізраїлем та Палестиною щонайменше 212 палестинців загинуло. Зокрема, 61 дитина та 36 жінок вбиті внаслідок авіаційних ударів.

Водночас ще понад 1,4 тис. осіб важко травмовані. Окрім того, 10 жителів Ізраїлю, зокрема п’ятирічний хлопчик і солдати, загинули внаслідок ракетного обстрілу з сектора Гази.