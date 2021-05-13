Конфликт Израиля и Палестины: почему началось обострение и чем все может закончиться

Уже несколько дней подряд продолжается обострение конфликта между Израилем и Палестиной. Активные боевые действия начались в понедельник, 10 мая.

В течение этого времени Израиль и сектор Газа выпустили в сторону друг друга тысячи ракет, в результате чего со стороны Израиля погибли уже семь человек, а в секторе Газа — более 80.

Что стало причиной обострения ситуации, чем все может закончиться и кому это выгодно — читайте на Фактах ICTV.

История израильско-палестинского конфликта

Условным началом напряженной ситуации в этой части Ближнего Востока можно назвать годы после окончания Первой мировой войны (1918), когда Великобритания после разгрома Османской империи взяла под контроль территорию, известную как Палестина.

Дело в том, что на тех землях большинство составляли арабы, а вот евреи были в меньшинстве. Ситуация начала меняться, когда в период 1920-1940 годов на эти территории стали массово прибывать евреи, бежавшие от преследований в Европе и Холокоста.

Поскольку напряжение между народами росло, то в 1947 году ООН проголосовала за то, чтобы разделить Палестину на отдельные государства: еврейское и арабское. Иерусалим должен был стать международным городом. Но это решение отказалась признавать арабская сторона, поэтому план так и не реализовали.

Через год, в 1948-м, еврейские лидеры объявили о создании государства Израиль. Тогда многие палестинцы были против этого, началась война, во время которой в Палестину вторглись войска из соседних арабских государств. Закончилась она в 1949 году. На момент прекращения боевых действий Израиль контролировал большую часть территории.

Большинство палестинских беженцев и их потомков проживает в секторе Газа и на Западном берегу, а также в соседних Иордании, Сирии и Ливане. Израиль не разрешил им вернуться в свои дома, оккупировав ряд территорий, и объяснив это увеличением населения страны, что будет угрожать ее существованию как еврейского государства.

Сегодня Израиль претендует на весь Иерусалим как на свою столицу. В то же время палестинцы стремятся создать свое государство, поэтому претендуют на Восточный Иерусалим как на его будущую столицу.

Напряженность между Израилем и палестинцами, проживающими в Восточном Иерусалиме, Газе и на Западном берегу, достаточно высока. Ведь в секторе Газа царит палестинская боевая группа ХАМАС, которая несколько раз воевала с Израилем и ведет обстрелы сейчас.

Поэтому Израиль и Египет контролируют границы сектора Газа, чтобы остановить поступление оружия в ХАМАС и защититься. В то же время палестинцы в секторе Газа и на Западном берегу утверждают, что они страдают от таких ограничений.

Что стало причиной обострения

Через столько лет причиной эскалации ситуации опять стал Иерусалим — священный город для иудеев, мусульман и христиан. Все началось со столкновений, вспыхнувших, когда израильская власть решила выселить несколько палестинских семей из района Шейх-Джарра в Восточном Иерусалиме, который является спорной территорией.

Повлияло на обострение ситуации и решение городских властей не допустить мусульман на Храмовую гору во время шествия в День Иерусалима, который отмечали 10 мая.

После этого вспыхнули протесты, во время которых сотни палестинцев начали бросать камни в израильских полицейских, которые в ответ применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. В результате столкновений пострадали более 300 человек.

А потом начались обстрелы Израиля с палестинской территории, ответственность за которые взяло на себя военное крыло ХАМАС. После этого обстрелы ракетами в ответ начала израильская сторона.

Количество пострадавших и погибших

С начала обострения ситуации в секторе Газа погибли более 80 человек, в том числе 17 детей. По информации Палестинского министерства здравоохранения, подконтрольного ХАМАС, ранены около 390 человек.

Со стороны Израиля потери меньше. Погибли семь человек, в том числе один ребенок, военнослужащий и гражданин Индии. Общее количество раненых составляет около 100 человек. Все потому, что на территории страны действует специальная система защиты населения Железный купол.

Что такое Железный купол

В течение 11-12 мая сектора Газа выпустил более 1,5 тыс. ракет в сторону Израиля. Под удар 130 из них попали густонаселенные районы в центре страны — Тель-Авив и его пригорода.

Но большую часть всех ракетных обстрелов в Израиле отражает система противовоздушной обороны ближнего действия Iron Dome (Железный купол). Хотя власти страны опасаются, что в случае более масштабных ударов есть риск преодолеть защиту систем ПВО, а это может привести к большому количеству жертв.

Стоит заметить, что Железный купол — это единственная в мире система, создана для надежной защиты гражданского населения от массовых ударов неуправляемыми ракетами ближнего радиуса действия.

Батареи этой системы определяют тип ракеты и ее вероятное место попадания, а компьютерная система подсчитывает, может ли ракета нанести вред целям на территории Израиля, после чего дает команду перехватывать только те ракеты, которые представляют реальную опасность.

Между тем в секторе Газа с 2000 года производят тысячи собственных неуправляемых ракет ближнего действия типа Кассам для обстрелов соседних израильских городов. А вот устроить более точные обстрелы сектора Газа будет сложно.

Ведь на подготовку к залпу по рассчитанной траектории нужно время, которого у боевиков нет из-за постоянной угрозы превентивного удара со стороны Армии обороны Израиля.

Реакция мирового сообщества

Несколько европейских стран после экстренного заседания Совета Безопасности ООН призвали прекратить насилие между израильтянами и палестинцами.

— Мы призываем все стороны к немедленной деэскалации, прекращению насилия и сдержанности, — говорится в заявлении Эстонии, Франции, Ирландии и Норвегии.

Страны осудили как ракетные удары из сектора Газа, так и израильские авиаудары в ответ. Кроме того, они призвали Израиль прекратить строительство поселений, снос домов и выселение палестинцев, в частности, в Восточном Иерусалиме.

Также на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке президент США Джо Байден провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Во время разговора Байден отметил, что США поддерживают возобновление устойчивого покоя в регионе.

Реакция Украины

Президент Владимир Зеленский призвал немедленно остановить обострение отношений между Израилем и Палестиной ради жизни людей.

— Небо Израиля — все в ракетах. Некоторые города горят. Есть жертвы. Много раненых. Много человеческих трагедий. Без грусти и сожаления невозможно на все это смотреть. Нужно немедленно остановить эскалацию ради жизни людей, — отметил он.

Кроме того, народные депутаты, члены группы дружбы Украина — Израиль в совместном заявлении отметили, что с глубокой обеспокоенностью наблюдают за обострением израильско-палестинского противостояния, которое уже привело к многочисленным человеческим жертвам.

— Признавая право Израиля на самооборону, мы призываем безотлагательно принять все возможные меры для деэскалации насилия. Нет ничего важнее жизни человека, поэтому стоит приложить все усилия, чтобы остановить кровопролитие и предупредить новые жертвы среди гражданского населения, — говорится в документе.

В то же время Министерство иностранных дел посоветовало украинцам воздержаться от поездок в Израиль и Палестину, а тем гражданам, которые сейчас находятся в зоне вооруженного противостояния, рекомендуют соблюдать правила безопасности.

Чем может закончиться

Политический эксперт Александр Мусиенко в комментарии Фактам ICTV объясняет, что причины обострения конфликта между Израилем и Палестиной являются глубинными.

— Отдельные арабские, палестинские или вообще мусульманские организации категорически не воспринимают существования государства Израиль. Они постоянно занимаются разжиганием ненависти и радикализацией общества. Хотя нужно сказать, что так называемые горячие головы есть с обеих сторон, — отмечает он.

Кроме того, Александр Мусиенко обращает внимание на то, что в самом Израиле также есть разные подходы к решению этого конфликта в зависимости от того, какая партия находится у власти и какой курс выбирает премьер-министр.

Он отмечает, что есть партии, которые выступают за более мирный курс, а есть правые партии, представителем которых можно назвать действующего премьера Беньямина Нетаньяху. Но, вместе с тем, нельзя забывать, что искрой для обострения конфликта между Израилем и Палестиной служит то, что на местах очень часто пропагандируется отрытая ненависть.

Но все же политолог надеется, что как и во время предыдущих обострений, удастся остановить эскалацию и достичь определенных договоренностей.

— Я думаю, что силы, заинтересованные в прекращении эскалации ситуации, есть с обеих сторон. Мы должны понимать, что сейчас очень громко и мощно могут звучать призывы тех, кто говорит о новых боевых действиях. Но, по моему мнению, на площадке ООН, или с помощью других международных посредников, общее решение все же найдут. Кроме того, даже у представителей террористических группировок рано или поздно должны закончиться ракеты. Поэтому в любом случае они будут искать выход из ситуации с помощью переговоров, — объясняет эксперт.

Хотя Александр Мусиенко отмечает, что в целом в этом конфликте может быть много заинтересованных сторон. Это как Иран, так и отдельные радикальные группировки (те же исламисты).

Но во всей этой ситуации важно не забывать еще об одной важной детали, которая достойна внимания на уровне ООН — механизмы и пути поставок оружия в сектор Газа. Ведь не менее важно, откуда оно поступает — из Ирана, из России через Иран или других стран.