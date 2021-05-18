Комитет госконтроля Беларуси возбудил уголовное дело о неуплате налогов против руководителей одного из самых посещаемых информационных ресурсов страны Tut.bу.

— Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля 18 мая 2021 в отношении должностных лиц ООО Тут бай медиа возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 243 УК Республики Беларусь (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере), — сообщили в КГК.

В ведомстве отметили, что ресурс в 2019 году стал резидентом Парка высоких технологий, однако в будущем получил выручку, которую не утверждали в ПВТ для резидентов. Комитет сообщил об этом администрации Парка.

18 мая в Беларуси приняли решение о потере Tut.bу права на налоговые льготы, предоставляемые в соответствии с Декретом О Парке высоких технологий. Tut.bу якобы нанес ущерб Беларуси в особо крупном размере, сообщил КГК.

В декабре 2020 года суд Минска лишил издание статуса СМИ. Также журналиста ресурса Любовь Касперович задержали и осудили на 15 суток возле Октябрьского суда Минска за то, что она интервьюировала друзей одного из обвиняемых по делу студентов для репортажа.

Источник: Комитет госконтроля Беларуси

Источник фото: Іntex-press