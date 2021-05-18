Комітет держконтролю Білорусі порушив кримінальну справу про несплату податків проти керівників одного з найбільш відвідуваних інформаційних ресурсів країни Tut.bу.

– Департаментом фінансових розслідувань Комітету державного контролю 18 травня 2021 року стосовно посадових осіб ТОВ Тут бай медіа порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 2 статті 243 КК Республіки Білорусь (ухилення від сплати сум податків, зборів в особливо великому розмірі), – повідомили в КДК.

У відомстві зазначили, що ресурс в 2019 році став резидентом Парку високих технологій, проте далі отримав виручку, не обумовлену діяльністю, дозволеною для резидентів ПВТ. Комітет повідомив про це адміністрації Парку.

18 травня у Білорусі ухвалили рішення про втрату Tut.bу права на податкові пільги, що надаються відповідно до Декрету про Парк високих технологій.

Внаслідок Tut.bу нібито завдав збитків Білорусі в особливо великому розмірі, повідомив КДК.

У грудні 2020 року суд Мінська позбавив видання статусу ЗМІ. Також журналіста ресурсу Любов Касперович затримали і засудили на 15 діб біля Жовтневого суду Мінська за те, що вона інтерв’ювала друзів одного з обвинувачених за справою студентів для репортажу.

Джерело: Комітет держконтролю Білорусі

Джерело фото: Іntex-press