Северный поток-2: США ввели санкции против компаний и судов РФ

Соединенные Штаты официально ввели санкции против некоторых российских компаний и судов, связанных со строительством Северного потока-2.
Соответствующий доклад в Конгрессе США представил Госдеп.
В то же время пакет санкций против немецкого оператора газопровода Nord Stream AG 2 был снят.
Напомним, 100% акций Nord Stream 2 AG принадлежат российскому Газпрому.
Детали санкций
Администрация Байдена 21 мая отменила санкции против генерального директора Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига.
Также они были сняты со всех корпоративных сотрудников оператора газопровода.
Российские корабли, которые попали под новые санкции США: Академик Черский, Артемис оффшор, Бахтемир, Балтийский исследователь, Финвал, Капитан Беклемишев, Мурман, Нарвал, Сивуч, Спасатель Карев, Умка, Владислав Стрижов и Юрий Топчев.
Позиция США
В четверг, 20 мая, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что предотвратить строительство трубопровода Северный поток-2, завершенного на 95%, почти невозможно.
По неподтвержденной информации, до финиша строительства Северного потока-2 осталось проложить около 80 км трубы.
Снятие санкций против оператора Nord Stream AG 2, по словам Джо Байдена, должно улучшить международные отношения с Германией.
Северный поток-2 строится из России в Германию по дну Балтийского моря с целью прямых поставок газа в Европу.
Многие страны Евросоюза поддерживают строительство газопровода. Украина, Польша и страны Балтии выступают против.
Источник: U.S. Department of the Treasury