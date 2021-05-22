Северный поток-2: США ввели санкции против компаний и судов РФ

Соединенные Штаты официально ввели санкции против некоторых российских компаний и судов, связанных со строительством Северного потока-2.

Соответствующий доклад в Конгрессе США представил Госдеп.

В то же время пакет санкций против немецкого оператора газопровода Nord Stream AG 2 был снят.

Напомним, 100% акций Nord Stream 2 AG принадлежат российскому Газпрому.

Детали санкций

Администрация Байдена 21 мая отменила санкции против генерального директора Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига.

Также они были сняты со всех корпоративных сотрудников оператора газопровода.

Российские корабли, которые попали под новые санкции США: Академик Черский, Артемис оффшор, Бахтемир, Балтийский исследователь, Финвал, Капитан Беклемишев, Мурман, Нарвал, Сивуч, Спасатель Карев, Умка, Владислав Стрижов и Юрий Топчев.

Позиция США

В четверг, 20 мая, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что предотвратить строительство трубопровода Северный поток-2, завершенного на 95%, почти невозможно.

По неподтвержденной информации, до финиша строительства Северного потока-2 осталось проложить около 80 км трубы.

Снятие санкций против оператора Nord Stream AG 2, по словам Джо Байдена, должно улучшить международные отношения с Германией.

Северный поток-2 строится из России в Германию по дну Балтийского моря с целью прямых поставок газа в Европу.

Многие страны Евросоюза поддерживают строительство газопровода. Украина, Польша и страны Балтии выступают против.

Источник: U.S. Department of the Treasury