В Украине в скором времени появится новая банкнота номиналом 2000 гривен. В Национальном банке объясняют, что ее введение должно сделать наличные расчеты более удобными и дешевыми в обслуживании.

Такая новость вызвала множество вопросов среди украинцев. Поэтому Факты ICTV узнавали, зачем Украине нужна банкнота 2000 гривен, повлияет ли ее появление на рост цен и что по этому поводу рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков, глава правления Глобус Банка Сергей Мамедов.

Зачем вводят банкноту номиналом 2000 гривен

В подкасте на YouTube-канале Finance.ua Сергей Мамедов объяснил, что появление банкноты номиналом 2000 гривен не означает увеличения количества денег в экономике. По его словам, новый номинал является лишь адаптацией наличного обращения к уже произошедшим в Украине экономическим изменениям.

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По словам Сергея Мамедова, банкнота в 2000 гривен не увеличивает количество денег в экономике. Она лишь заменяет большее количество купюр меньшим.

Как пояснил банкир, две купюры по 1000 гривен и одна банкнота номиналом в 2000 гривен имеют одинаковую стоимость. Изменяется только количество банкнот, а не объем денег в обращении. Вот почему введение нового номинала нельзя путать с увеличением денежной массы.

Эксперт отметил, что Национальный банк объясняет необходимость появления нового номинала изменениями, произошедшими в украинской экономике после выпуска купюры в 1000 гривен.

За последние семь лет:

средняя заработная плата в Украине выросла примерно втрое;

общий уровень цен повысился почти вдвое;

объем наличных денег в обращении увеличился почти с 390 млрд грн в 2019 году до более 970 млрд грн по состоянию на 1 июля 2026 года.

К тому же более 55% всех наличных по сумме сегодня приходится именно на банкноты номиналом 1000 гривен. По мнению Мамедова, это свидетельствует о том, что самая большая купюра уже фактически работает на грани своих возможностей, а действующий банкнотный ряд перестал соответствовать современным экономическим реалиям.

Будет ли банкнота 2000 гривен причиной инфляции

Один из главных вопросов украинцев, повлечет ли банкнота 2000 гривен инфляцию. Сергей Мамедов подчеркнул, что само по себе появление нового номинала не влияет на уровень цен.

По его словам, инфляция возникает тогда, когда количество денег в экономике увеличивается быстрее производства товаров и услуг. Печать купюры с большим номиналом не создает дополнительных средств, а лишь изменяет форму их обращения.

Банкир также обратил внимание на валютный эквивалент новой купюры. Если рассчитывать при условном курсе около 45 грн за доллар, банкнота номиналом 2000 гривен будет соответствовать примерно $44.

Для сравнения, в 1996 году купюра в 100 гривен стоила около $57, а после введения банкноты 1000 гривен в 2019 году ее эквивалент составил примерно $40.

То есть новый крупнейший номинал фактически возвращается в исторически привычный диапазон стоимости крупнейшей украинской банкноты.

Какие преимущества будет иметь банкнота 2000 гривен

Еще одним аргументом в пользу нового номинала Сергей Мамедов называет экономию расходов на обслуживании наличных денег.

Для перевозки, инкассации, хранения или пересчета одинаковой суммы понадобится вдвое меньше купюр по 2000 гривен, чем банкнот по 1000 гривен. Это позволит сократить расходы на печать, логистику, обработку и утилизацию изношенных банкнот.

Кроме того, несмотря на быстрое распространение безналичных расчетов, наличность остается важной частью финансовой системы.

Особенно это проявляется при длительных отключениях электроэнергии, перебоях со связью или временных проблем в работе платежной инфраструктуры, когда именно наличные средства обеспечивают возможность производить расчеты.

От чего действительно зависит стабильность гривны

Подытоживая, Сергей Мамедов отметил, что стабильность национальной валюты определяет отнюдь не самый большой номинал банкноты.

По его словам, на курс гривны и уровень инфляции значительно влияют состояние экономики, сбалансированность государственного бюджета, объемы международной финансовой помощи, валютные резервы страны и монетарная политика Национального банка Украины.

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