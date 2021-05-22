Північний потік-2: США ввели санкції проти компаній і суден РФ

Сполучені Штати офіційно ввели санкції проти деяких російських компаній і суден, пов’язаних із будівництвом Північного потоку-2.

Відповідну доповідь в Конгресі США представив Держдеп.

Водночас пакет санкцій проти оператора газопроводу Nord Stream AG 2 було знято.

Нагадаємо, 100% акцій Nord Stream 2 AG належать російському Газпрому.

Деталі санкцій

Адміністрація Байдена 21 травня скасувала санкції проти генерального директора Nord Stream 2 AG. Маттіаса Варніга.

Також їх було знято з усіх корпоративних співробітників оператора газопроводу.

Російські кораблі, які потрапили під нові санкції США: Академік Черський, Артеміс офшор, Бахтемір, Балтійський дослідник, Фінвал, Капітан Беклемішев, Мурман, Нарвав, Сивуч, Рятувальник Карєв, Умка, Владислав Стрижов та Юрій Топчєв.

Позиція США

В четвер, 20 травня, прес-секретар Білого дому Джен Псакі підтвердила, що запобігти будівництву трубопроводу Північний потік-2, який завершено на 95%, майже неможливо.

За непідтвердженою інформацією, до фінішу будівництва Північного потоку-2 залишається прокласти близько 80 км труби.

Зняття санкцій проти оператора Nord Stream AG 2, за словами Джо Байдена, має покращити міжнародні відносини з Німеччиною.

Північний потік-2 будується з Росії до Німеччини по дну Балтійського моря з метою прямих поставок газу до Європи.

Чимало країн Євросоюзу підтримують будівництво газопроводу. Україна, Польща та країни Балтії виступають проти.

Джерело: U.S. Department of the Treasury