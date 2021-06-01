23 мая белорусские правоохранительные органы задержали оппозиционера и сооснователя ресурса Nexta Романа Протасевича и обвинили его в терроризме.

Однако как все происходило на самом деле? Ведь мир отказывается верить в эту версию. Хотя самопровозглашенный Президент Беларуси Александр Лукашенко упорно утверждает, что на борту самолета, где находился Протасевич, была бомба.

Но, как оказалось, оппозиционер заподозрил, что за ним следят еще в аэропорту Афин, но вряд ли думал, что все так для него обернется.

На самом деле самолет оторвался от земли и спокойно пролетел над Грецией, Болгарией, Румынией, Украиной и почти всей Беларусью. Когда он почти долетел в Литву, то был вынужден резко развернуться.

Авиаэксперты говорят, что такой маневр был бегством от истребителя. Впоследствии белорусские военные сами подтвердили, что поднимали в небо МиГ-29.

Но зачем Лукашенко нужно было остросюжетное кино с истребителем? По первой версии официального Минска боевики палестинского движения ХАМАС направили в аэропорт письмо о заминировании самолета. Однако последние информацию назвали лживой и абсурдной.

В Швейцарии и Греции официально ответили, что ничего об этом не знают. Лукашенко тем временем сказал, что защищал свой народ, ведь самолет вроде мог взорваться над белорусской АЭС. Поэтому и направил его из так называемой бомбой в Минск.

Однако эксперты говорят, что эта версия тоже бессмысленна. Ведь по правилам гражданской авиации алгоритм действий при минировании предусматривает посадку в ближайшем аэропорту. А им был Вильнюсский аэродром, к которому оставалось всего 72 км, тогда как к Минскому — 183 км.

Когда Роман Протасевич осознал неотвратимость, он запаниковал и начал говорить, что в Беларуси его убьют. А его попутчик рассказал, что людей выводили из самолета очень медленно и отдельными группами. К тому же долго держали возле судна, которое потенциально могло взорваться.

Это очередное расхождение с официальной версией, которая дает основание полагать, что посадка самолета не была осуществлена ​​для эвакуации пассажиров из заминированного лайнера.

Семь часов проверок и ожидания, и судно улетело в Вильнюс, но без пяти пассажиров — Протасевича с девушкой и еще трех человек. Вероятно, один из них сотрудник белорусского КГБ, а еще два российские агенты.

Украинские силовики убеждены, что столь дерзкую спецоперацию Лукашенко не решился бы провести без благословения Москвы. Поэтому пока он спасал Европу от мифической бомбы, его самого спасал Путин.

Российский президент назвал закрытие авиасообщений и санкции против Беларуси преждевременными и ненужными.

Протасевичу же может грозить смертная казнь по обвинению в терроризме. Его девушку-россиянку ожидает тюрьма.

Также журналисты ресурса Nexta предположили, что спецоперация на самом деле планировалась не против Романа Протасевича, а против лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской.