23 травня білоруські правоохоронні органи затримали опозиціонера та співзасновника ресурсу Nexta Романа Протасевича та звинуватили його у тероризмі.

Проте як усе відбувалось насправді? Адже світ відмовляється вірити у цю версію. Хоч самопроголошений Президент Білорусі Олександр Лукашенко вперто переконує, що на борту літака, де перебував Протасевич, була бомба.

Але, як виявилось, опозиціонер запідозрив, що за ним стежать ще у аеропорту Афін, але наврядчи думав, що все так для нього обернеться.

Насправді літак відірвався від землі та спокійно пролетів над Грецією, Болгарією, Румунією, Україною та майже усією Білоруссю. Коли він майже долетів до Литви, то був вимушений різко розвернутись.

Авіаексперти кажуть, що такий маневр був втечею від винищувача. Згодом білоруські військові самі підтвердили, що піднімали у небо МіГ-29.

Але навіщо Лукашенку потрібно було гостросюжетне кіно з винищувачем? За першою версією офіційного Мінська бойовики палестинського руху ХАМАС надіслали до аеропорту лист про замінування літака. Проте останні інформацію назвали брехливою та абсурдною.

У Швейцарії та Греції офіційно відповіли, що нічого про це не знають. Лукашенко тим часом сказав, що захищав свій народ, адже літак начебто міг вибухнути над білоруською АЕС. Тому і направив його з так званою бомбою у Мінськ.

Проте експерти кажуть, що ця версія теж є безглуздою. Адже за правилами цивільної авіації алгоритм дій при замінуванні передбачає посадку у найближчому аеропорту. А ним було Вільнюське летовище, до якого лишалось всього 72 км, тоді як до Мінського – 183 км.

Коли Роман Протасевич усвідомив невідворотність, він запанікував і почав говорити, що у Білорусі його вб’ють. А його попутник розповів, що людей виводили з літака дуже повільно і окремими групами. До того ж довго тримали біля судна, яке потенційно могло вибухнути.

Це чергова розбіжність з офіційною версією, яка дає підставу думати, що посадка літака не була здійснена для евакуації пасажирів із замінованого лайнера.

Сім годин перевірок та очікування, і судно полетіло до Вільнюса, але без п’яти пасажирів – Протасевича із дівчиною та ще трьох людей. Ймовірно, один із них співробітник білоруського КДБ, а ще два російські агенти.

Українські силовики переконані, що настільки зухвалу спецоперацію Лукашенко не наважився б провести без благословення Москви. Тому поки він рятував Європу від міфічної бомби, його самого рятував Путін.

Російський президент назвав закриття авіасполучень та санкції проти Білорусі передчасними та непотрібними.

Протасевичу ж може загрожувати смертна кара за звинуваченням у тероризмі. Його дівчину-росіянку очікує тюрма.

Також журналісти ресурсу Nexta припустили, що спецоперація насправді планувалась не проти Романа Протасевича, а проти лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської.