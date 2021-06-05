Альтернатива – СИЗО: аналитик бежал из Беларуси после интервью Протасевича

Политический аналитик Артем Шрайбман экстренно покинул Беларусь после того, как его имя в своем якобы добровольном интервью упомянул оппозиционер Роман Протасевич.

3 июня он в спешке собрал все необходимые вещи и уже вечером выехал из своей страны.

— Протасевич сказал, что я помогал советами в чате, который можно было назвать координационным штабом революции – Love Hata. Могу только догадываться, почему Рома преувеличил мое участие в процессе, – объяснил Шрайбман причину экстренного выезда.

Аналитик подтвердил, что присутствовал в указанном чате до конца осени 2020 года, чтобы наблюдать за общением белорусских протестующих.

Однако в телефонных переговорах так званных координаторов штаба революции не участвовал из соображений безопасности.

— Я не уехал тогда, поскольку понимал, что мне ничего не могут предъявить. Даже несмотря на слитые скриншоты переписок из чата, я точно знал, что там не будет моего кукловодства, потому что его и в природе не было, – добавил Шрайбман.

По словам аналитика, его решение изменилось, поскольку в нынешней Беларуси даже непричастность к тому, что власть считает преступлением, не является достаточной страховкой.

Шрайбман не знает, грозил ли ему арест после интервью Протасевича, но работать и жить в стране при таких условиях для него стало сложной задачей.

— Поэтому пришлось пойти на очень некомфортное решение – уехать. Обе альтернативы – СИЗО и ежедневное ожидание СИЗО – были еще хуже, как для меня, так и для близких, – подчеркнул аналитик.

Интервью Протасевича

3 июня провластный белорусский телеканал ОНТ обнародовал интервью, которое было дано Протасевичем якобы добровольно.

Оппозиционер плакал в прямом эфире, утверждая, что хочет вернуться к обычной жизни.

Соучредитель оппозиционного Telegram-канала Nexta говорил, что уважает самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, а также якобы признал вину по статье об организации массовых беспорядков.