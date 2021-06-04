Об “уважении” к Лукашенко и “признании” в преступлениях: Протасевич дал интервью и расплакался

Белорусский оппозиционер Роман Протасевич дал якобы добровольно интервью провластному белорусскому телеканалу 3 июня. В частности, он тяжело и эмоционально рассказал об отношении к самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко.

Кроме того, Роман расплакался в прямом эфире на белорусском канале ОНТ. Он сказал, что хочет жить обычной жизнью.

— Я никогда больше не хочу лезть в политику, ни в какие грязные игры-разборки. Хочу надеяться, что смогу все исправить и жить спокойной жизнью, завести семью, детей. И прекратить бежать от чего-то, — сказал он.

В чем “признался” Протасевич:

В частности, Роман заявил, что “безусловно уважает” Лукашенко.

— Когда я стал все больше втягиваться именно в политику, то стал понимать, что многие вещи, за которые критиковали Александра Григорьевича, на самом деле это просто попытка давления. И что во многих моментах он действовал, простите за такое выражение, как человек со стальными яйцами, — сказал Роман.

Также соучредитель оппозиционного Telegram-канала Nexta заявил, что признает вину по статье об организации массовых беспорядков после выборов 9 августа 2020 года.

— Я открыто признаю, что был одним из тех людей, которые обнародовали призывы выйти на улицу 9 августа. Также я признавал, что призывы, которые публиковал, стали следствием бесконтрольного беспорядка на улицах, — добавил Протасевич.

Он утверждает, что “координировал” протесты в 2020 году через чат Дом.

Касательно экстренной посадки самолета Ryanair в Минске 23 мая и его задержании, то Протасевич сказал, что это была якобы провокация Даниила Богдановича из штаба Светланы Тихановской. По словам Романа, у него с Богдановичем вроде был конфликт.

В то же время он “заявил”, что деятельность белорусской оппозиции во главе со Светланой Тихановской якобы финансируют литовские налогоплательщики и “частные спонсоры”.

Задержание Протасевича в Минске

23 мая в Минске экстренно посадили самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, якобы из-за поступления сигнала о заминировании, когда борт пролетал над Белоруссией.

Среди пассажиров рейса был основатель белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки его задержали.

Подробнее о задержании Романа Протасевича читайте в материале Фактов ICTV.