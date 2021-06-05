Альтернатива – СІЗО: аналітик втік з Білорусі після інтерв’ю Протасевича

Політичний аналітик Артем Шрайбман терміново покинув Білорусь після того, як його ім’я в своєму нібито добровільному інтерв’ю згадав опозиціонер Роман Протасевич.

3 червня він квапливо зібрав всі необхідні речі та вже ввечері виїхав зі своєї країни.

– Протасевич сказав, що я допомагав порадами в чаті, який можна було назвати координаційним штабом революції – Love Hata. Можу тільки здогадуватися, чому Рома перебільшив мою участь в процесі, – пояснив Шрайбман причину екстреного виїзду.

Аналітик підтвердив, що перебував у цьому чаті до кінця осені 2020 року, щоб спостерігати за спілкуванням білоруських протестувальників.

Але в телефонних переговорах так званих координаторів штабу революції не брав участі з міркувань безпеки.

– Я не поїхав тоді, тому що розумів, що мені не можуть нічого пред’явити. Навіть незважаючи на злиті скріншоти листувань з чату, я точно знав, що там не буде мого ляльководства, тому що його й не існувало, – додав Шрайбман.

За словами аналітика, його рішення змінилося, оскільки в нинішній Білорусі навіть непричетність до того, що влада вважає злочином, не є достатньою страховкою.

Шрайбман не знає, чи загрожував йому арешт після інтерв’ю Протасевича, але працювати та жити в країні у таких умовах для нього стало складним завданням.

– Тому довелося піти на дуже некомфортне рішення – виїхати. Обидві альтернативи – СІЗО і щоденне очікування на СІЗО – були ще гірше, як для мене, так і для близьких, – наголосив аналітик.

Інтерв’ю Протасевича

3 червня провладний білоруський телеканал ОНТ оприлюднив інтерв’ю, що було дано Протасевичем нібито добровільно.

Опозиціонер плакав у прямому ефірі, стверджуючи, що хоче повернутися до звичайного життя.

Співзасновник опозиційного Telegram-каналу Nexta говорив, що поважає самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, а також нібито визнав вину за статтею про організацію масових заворушень.