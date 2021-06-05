Будет непростой разговор: Белый дом о встрече Байдена и Путина

У президентов США Джо Байдена и РФ Владимира Путина будет непростой разговор на предстоящей встрече. Однако американский лидер не будет уступать во время этого диалога.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге 4 июня.

По словам пресс-секретаря, предстоящая встреча не позволит урегулировать все разногласия между странами, однако позволит лидерам обсудить ряд тем с глазу на глаз

В частности, это тема Украины и агрессии РФ на границе, а также активной кибератаки.

— Я не думаю, что США рассчитывают на результативность встречи и решения всех вопросов и вызовов в отношениях между нами, — сказала она.

В то же время Псаки добавила, что, хоть и разговор будет непростым, но он даст возможность обсудить общие интересы США и России: ядерная безопасность и стабильность.

Кроме того, пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что Байден на встрече с Путиным не будет уступать, однако Вашингтон желает иметь более стабильные отношения с Москвой.

— Джо Байден не хочет действовать нерешительно в сферах, где он обеспокоен, где, как он чувствует, действия России вредят интересам США. Поэтому он не намерен действовать нерешительно на этой встрече, — объяснила Псаки.

Также она добавила, что даже при наличии разногласий между лидерами этих стран, диалог все равно необходим.

Встреча Байдена и Путина

16 июня в Женеве (Швейцария) состоится встреча президентов США и России.

Во время этого саммита Джо Байден и Владимир Путин обсудят ряд вопросов, в частности, и агрессию РФ против Украины.