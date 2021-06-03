Зустріч Байден-Путін: у порядку денному – агресія РФ проти України

Під час саміту в Женеві, який відбудеться 16 червня, лідери США та Росії Джо Байден та Володимир Путін обговорять, зокрема, і агресію РФ проти України

Про це повідомила на брифінгу в Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі.

За її словами, є список тем, які мають обговорити Байден та Путін, проте більше інформації буде за кілька днів до зустрічі.

Псакі наголосила, що принаймні з американської сторони у порядку денному залишаються російські кібератаки проти США, агресивні дії РФ проти України, а також сфери, у яких можуть співпрацювати Вашингтон та Київ.