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Факти / Світ
Валентина Летяк |

Зустріч Байден-Путін: у порядку денному – агресія РФ проти України

Путин-Байден

Під час саміту в Женеві, який відбудеться 16 червня, лідери США та Росії Джо Байден та Володимир Путін обговорять, зокрема, і агресію РФ проти України

Про це повідомила на брифінгу в Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі.

За її словами, є список тем, які мають обговорити Байден та Путін, проте більше інформації буде за кілька днів до зустрічі.

Псакі наголосила, що принаймні з американської сторони у порядку денному залишаються російські кібератаки проти США, агресивні дії РФ проти України, а також сфери, у яких можуть співпрацювати Вашингтон та Київ.

Джерело: Укрінформ

Фото: Depositphotos

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