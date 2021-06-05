Буде непроста розмова: Білий дім про зустріч Байдена і Путіна

У президентів США Джо Байдена та РФ Володимира Путіна буде непроста розмова на майбутній зустрічі. Однак американський лідер не поступатиметься під час цього діалогу.

Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу 4 червня.

За словами речниці, майбутня зустріч не дозволить врегулювати всі розбіжності між країнами, однак дасть можливість лідерам обговорити низку тем віч-на-віч.

Зокрема, це тема України і агресії РФ на кордоні, а також активну кібератаку.

– Я не думаю, що США розраховують на результативність зустрічі та вирішення всіх питаннь і викликів у відносинах між нами, – сказала вона.

Водночас Псакі додала, що хоч розмова буде не проста, та вона дасть можливість обговорити спільні інтереси США та Росії: ядерна безпека та стабільність.

Окрім того, речниця Білого дому наголосила, що Байден на зустрічі з Путіним не поступатиметься, однак Вашингтон бажає мати стабільніші відносини з Москвою.

– Джо Байден не хоче діяти нерішуче в сферах, де він стурбований, де, як він відчуває, дії Росії шкодять інтересам США. Тому він не має наміру діяти нерішуче на цій зустрічі, – пояснила Псакі.

Також вона додала, що навіть при наявності розбіжностей між лідерами цих країн, діалог все одно необхідний.

Зустріч Байдена та Путіна

16 червня у Женеві (Швейцарія) відбудеться зустріч президентів США та Росії.

Під час цього саміту Джо Байден та Володимир Путін обговорять низку питань, зокрема, і агресію РФ проти України.