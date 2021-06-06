Комплекс мер готов: Беларусь пригрозила ЕС ответом на санкции

Официальный Минск подготовил ответные меры на санкции, введенные Европейским Союзом 5 июня.

По словам премьер-министра Романа Головченко, Беларусь по-прежнему надеется на то, что страны Запада взвесят все плюсы и минусы примененных рестрикций, особенно, для собственного бизнеса в республике.

— Мы хотим мира и спокойствия в регионе, а также равноправных партнерских отношений. Но если идет речь об ущербе нашим компаниям, то мы имеем полное право компенсировать ущерб. Комплекс мер в ответ на санкции готов, – сообщил Головченко.

Глава белорусского правительства добавил, что в республике работают множество иностранных предприятий, которые могут потерять этот рынок и весь объем инвестиционного импорта из ЕС. Как отметил политик, финансовые потери могут исчисляться миллиардами в год.

Головченко подчеркнул, что Минск откажется от товаров и технологий стран Запада, поскольку готов переключиться на азиатский и российский рынки.

— Мы готовы применять специальные защитные меры в отношении нашего рынка. Это касается не только инвестиционного импорта, но и товаров народного потребления, – резюмировал Головченко.

Санкции ЕС против Беларуси

Европейский Союз внедрил первый пакет санкций в отношении Беларуси после принудительной посадки самолета Ryanair для ареста сооснователя Telegram-канала Романа Протасевича.

Белорусским авиаперевозчикам запретили летать в европейском воздушном пространстве и пользоваться аэропортами Евросоюза.

Кроме того, в ЕС разрабатывают экономические рестрикции.

Источник: БЕЛТА