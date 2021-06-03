Европейский союз на этой неделе начнет внедрение первого пакета санкций в отношении Беларуси из-за принудительной захвата и посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair в конце мая и ареста оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

По данным издания Bloomberg, дипломаты ЕС запретят белорусским авиалиниям летать в европейском воздушном пространстве, а также совершать взлеты и посадки в аэропортах ЕС.

В случае их принятия, они вступят в силу в полночь того же дня.

В начале следующей недели ЕС обсудит предложения по санкциям менее семи человек и одного субъекта, заявили изданию два дипломата. По информации одного из них, в списке, который сейчас обсуждается, есть министры, лица белорусских ВВС и другие лица и организации, связанные с авиацией. Предложенный список еще не утвержден.

Также в ЕС работают над экономическими санкциями, но точные цели и госпредприятия, которых это коснется, до сих пор не определены.

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Захват самолета Ryanair

В конце мая самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, принудительно посадили в Минске. Для сопровождения в небо подняли истребитель МиГ-29.

После посадки судна полиция арестовала белорусского оппозиционера Романа Протасевича и его девушку.

В ответ на такие действия Лукашенко ЕС запретил полеты белорусских авиакомпаний через свою территорию и рекомендовал европейским авиакомпаниям воздержаться от полетов через Беларусь.

25 мая стало известно, что Украина с 00.00 26 мая прекращает авиасообщение с Беларусью, а украинским самолетам запрещается осуществлять полеты в воздушном пространстве РБ.