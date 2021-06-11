Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала страны G7 расширить санкции против Минска. Страны Большой семерки должны послать режиму Александра Лукашенко четкий сигнал, считает она.

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Об этом она заявила в интервью немецким СМИ.

— Странам Большой семерки нельзя закрывать глаза на то, что происходит сейчас в Беларуси, они должны послать (режиму Александра Лукашенко. — Ред.) четкий сигнал. Наша независимость не продается, — заявила оппозиционер.

По ее словам, сейчас существует опасность, что Лукашенко “по кусочкам” продаст Беларусь Москве. Чтобы предотвратить это, странам Запада следует расширить санкционный список, уверена Тихановская.

— В список следует добавить судей, прокуроров, милиционеров, бизнесменов, людей из номенклатуры, — сказала политик.

Она добавила, что самыми эффективными могут оказаться санкции, затрагивающие те сектора экономики, которые финансируют режим Лукашенко.

— Режим имеет абсолютную монополию на сталь, древесину и продукты нефтепереработки, — отметила она.

Саммит G7

В Великобритании 11-13 июня пройдет саммит G7. В рамках своего первого европейского турне участие в нем примет президент США Джо Байден.

Что планируют обсудить на саммите G7 и чего ждать — читайте в материале Фактов ICTV.